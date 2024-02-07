新北公車缺駕駛 客運業盼調薪徵才

1200月票上路半年，基北北桃公共運輸發展平台指出，私人運具移轉約8%至大眾運輸，公車司機卻面臨找不到人困境，市府統計，新北市公車駕駛人車比僅0.99，1輛車配不到1人，考驗客運業者調度能力。今年中，雙北運價將重新檢討，有業者盼能合理調整，營造更好工作環境與薪資吸引人才。

交通局統計，新北市公車車輛數2021年至2023年落在2460輛左右，2021年司機與車輛數約1比1，2022年受疫情影響，司機轉行減少百餘人，2023司機人數有回升，目前人車比是1比0.99。

大都會客運總經理李建文說，不只公車司機，包括物流、遊覽車與計程車都面臨駕駛人力不足問題，除了少子化人力愈來愈少，主因是公車司機要扛安全問題，還有「客訴」壓力，網路時代動輒被公審，有司機覺得沒有尊嚴，寧願當物流司機。

李建文說，2年前運價調整時，客運業者有調薪6000元，希望政府能核實補貼業者，下半年運價將重新檢討，盼能合理調整，提供司機更好的薪資與工作環境。

中興巴士董事長呂奇龍說，台灣缺工是普遍現象，他認為薪資非主因，主要是年輕人愈來愈少，大家希望生活更自由，長時間綁在車上「沒有多少人受得了」。

呂奇龍說，公車調度要有餘裕，人車比要1.5以上較好，近年不少司機改行去跑貨車，還有不少人轉職到更有彈性的Uber，部分路線人力吃緊，目前做法是假日與離峰時段縮減班次，調整司機班表因應。

新北市交通局長鍾鳴時指出，目前公車駕駛年紀偏大是事實，年輕人不願投入，為建立職業人才庫與教育訓練，將持續與勞工局合作。鍾表示，很多司機住都會區，人力調度緊繃，建議客運業者應該給予差別待遇，如偏鄉加給，增加留才誘因。

日前座談上有業者提希望能開放技術移工，呂奇龍表示，技術性移工先前在台北市公會有被提出，也有反映到全國聯合會，交通部有疑慮，認為不太可行，必須從教育與培訓方面著手。