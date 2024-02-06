蔣萬安施政滿意 市民快樂調查提升1成4 北市：持續努力

台北市長蔣萬安上任滿一年多，根據《TVBS民調中心》最新民調，北市民對蔣萬安的施政滿意度，由去年3月就任3個月時的41%，增加8個百分點至49%。另外，市民的快不快樂與否，也較蔣萬安上任前提升一成4。對於這分最新民調結果，北市府發言人殷瑋表示，市府會持續努力推動市政，以回應市民的期待。

根據這分最新民調顯示，除蔣萬安施政滿意度提升，50歲以上市民對蔣萬安的滿意度更超過5成，尤其60歲以上較上任三個月時提升1成5以上；40至49歲滿意度也提升1成多，倒是20至29歲滿意度較低，就任三個月時的41%下滑至25%。

另外，這分民調也針對北市行政區幫蔣萬安調查滿意度，蔣在中正萬華區滿意度42%提升至59%，中山大同區滿意度從27%提升至47%，士林北投、內湖南港區滿意度都在4成5左右。

至於政黨傾向民進黨的受訪者，對蔣萬安滿意度由17%增加至22%，不滿意度由40%降至28%，但不滿意的比例仍高於滿意；政黨傾向國民黨的滿意度從76%增加至90%；倒是政黨傾向民眾黨的滿意度減至38%。

本分民調也針對台北市民最近一年生活過得快不快樂調查，58%民眾表示過得快樂、25%民眾表示過得不快樂，與109年12月柯文哲連任兩年時的調查結果相較，台北市民感到快樂的比例由44%提升14個百分點，不快樂的比例則由38%降低13個百分點。

對於這分最新民調結果，北市府發言人殷瑋表示，這分民調的滿意度，與北市研考會所做民調趨勢相符，對於台北市民的高標準，市府會虛心以待。另外，代表幸福的市民快樂與否調查，比起蔣市長上任前上升一成多，市府也會持續努力推動市政，以回應市民的期待。