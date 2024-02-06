三芝青農推動創生有成 新北農民節獲表揚

新北市農會舉辦農民節表揚，要感謝農友辛勞付出，並表揚與祝賀優秀農事小組長及農業產銷優良農民與有功獲獎人員，今年受獎的50名人員，其中三芝區的返鄉青農黃信輝也在受獎表揚之列，他不僅致力活化土地經營苗圃花卉產業，更加入農業創生，帶領年輕學子認識農產業，進而培養興趣踏入農業。

富朵苗圃黃信輝說，原本是園藝這塊產業的門外漢，幸運的在從事苗圃的家人與前輩的帶領下才踏入這一行，並加入農會花卉產銷班，學習花卉種植專業知識，讓苗圃事業日趨穩健，目前苗圃經營面積約1公頃，以栽種杜鵑、茶花苗為主。而今年能獲獎表揚，很感謝三芝區農會的推薦與前輩的指導才有今天的自己，期許未來要繼續更努力的活化更多的土地，才不會辜負受獎表揚的這份榮耀。

近年來農業局推動青農力及農業創生，黃信輝也積極參與，與在地其他青農合作，現在更每月帶領淡江大學近200名學生參與USR課程，與青年學生交流互動，透過分享園藝知識及實地體驗工作，讓青年學子瞭解農業、進而踏入農業，也讓新北苗圃產業與市場被更多人給看見。