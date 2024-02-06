快訊

丈夫過世年金不夠用！她省錢度日 超市撿便宜「一天只吃一餐」

火煙竄天！台中干城環保市場陷火海 駭人景象驚動市民

醫學中心增3家全國高達22家 醫改會提出質疑、揭1事「非常可怕」

三芝青農推動創生有成 新北農民節獲表揚

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
三芝區的返鄉青農黃信輝致力活化土地經營苗圃花卉產業，更加入農業創生，帶領年輕學子認識農產業，進而培養興趣踏入農業。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝區的返鄉青農黃信輝致力活化土地經營苗圃花卉產業，更加入農業創生，帶領年輕學子認識農產業，進而培養興趣踏入農業。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市農會舉辦農民節表揚，要感謝農友辛勞付出，並表揚與祝賀優秀農事小組長及農業產銷優良農民與有功獲獎人員，今年受獎的50名人員，其中三芝區的返鄉青農黃信輝也在受獎表揚之列，他不僅致力活化土地經營苗圃花卉產業，更加入農業創生，帶領年輕學子認識農產業，進而培養興趣踏入農業。

富朵苗圃黃信輝說，原本是園藝這塊產業的門外漢，幸運的在從事苗圃的家人與前輩的帶領下才踏入這一行，並加入農會花卉產銷班，學習花卉種植專業知識，讓苗圃事業日趨穩健，目前苗圃經營面積約1公頃，以栽種杜鵑、茶花苗為主。而今年能獲獎表揚，很感謝三芝區農會的推薦與前輩的指導才有今天的自己，期許未來要繼續更努力的活化更多的土地，才不會辜負受獎表揚的這份榮耀。

近年來農業局推動青農力及農業創生，黃信輝也積極參與，與在地其他青農合作，現在更每月帶領淡江大學近200名學生參與USR課程，與青年學生交流互動，透過分享園藝知識及實地體驗工作，讓青年學子瞭解農業、進而踏入農業，也讓新北苗圃產業與市場被更多人給看見。

農會 青農

延伸閱讀

桃園YouBike 2.0E上路「最高時速25公里」 新北禁騎人行道祭罰單

新北2醫院升格醫學中心 有助均衡雙北醫療資源

新北路邊停車除夕初一全免費 觀光區其餘時段收費

鹿草農會首創植保機代噴隊 結合植物醫師建立專業制度

相關新聞

桃園YouBike 2.0E上路「最高時速25公里」 新北禁騎人行道祭罰單

桃園市YouBike2.0E電輔車今天啟用，由於YouBike電輔車可在一般2.0車柱借還，可騎到雙北，新北市預計下半年...

蔣萬安施政滿意 市民快樂調查提升1成4 北市：持續努力

台北市長蔣萬安上任滿一年多，根據《TVBS民調中心》最新民調，北市民對蔣萬安的施政滿意度，由去年3月就任3個月時的41%...

迪化年貨大街勸導禁菸成效曝 地方感受深「抽菸人變少」

北市迪化年貨大街吸引大批民眾採買年貨，卻有民眾發現不少癮君子吸菸，二手菸隨處飄惹怨。市長蔣萬安上月底宣布將研議「無菸示範...

新北河濱走春攻略 五大單車路線還有兩處光雕秀

春節即將到來，不少民眾開始找走春點，其實北部離都會區最近的就是新北廣大的高灘地，水岸風光適合踏青遊玩，還能賞光雕、騎單車...

中台灣燈會「台中龍賀」16日登場 盧秀燕：保證最好看

2024中台灣元宵燈會將於16日至25日，在台中中央公園登場，今年主題為「台中龍賀」，更擴大由觀旅局、民政局、建設局、教...

林口死亡車禍去年翻倍 學者：「塞車致駕駛搶快」籲工程及執法並進

新北新興區持續發展，其中林口區去年交通死亡案件比起過往翻倍，違規案件也增加，成當地交通嚴重警訊。新北市長侯友宜表示，除加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。