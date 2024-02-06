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迪化年貨大街勸導禁菸成效曝 地方感受深「抽菸人變少」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
商業處在垃圾桶、原有告示牌面共14處設置定點告示牌，巡守隊手舉牌宣導禁菸。圖／台北市商業處提供
商業處在垃圾桶、原有告示牌面共14處設置定點告示牌，巡守隊手舉牌宣導禁菸。圖／台北市商業處提供

北市迪化年貨大街吸引大批民眾採買年貨，卻有民眾發現不少癮君子吸菸，二手菸隨處飄惹怨。市長蔣萬安上月底宣布將研議「無菸示範區」，礙於公告程序不及，市府加強勸導如6天寄送7萬封簡訊、巡邏人員舉牌和商圈廣播宣導、取締亂丟菸蒂者。地方感受深，吸菸的人確實有減少，也樂觀其成明年設置禁菸區。

台北市商業處副處長江美玲表示，迪化年貨大街禁菸多元宣導方式有3種，商業處在垃圾桶、原有告示牌面共14處設置定點告示牌，且巡邏人員2月1日起手舉牌宣導，商圈廣播公播系統則於1月28日上線，中午12點至晚間9點每小時宣導。衛生局推播7萬封簡訊2月3日起發送。

南芳里長賴徐玉枝說，有些民眾看到別人邊走邊抽菸，就會用言語或動作示意怎麼在抽菸。她認為市府作為還是有效，自己日前賣東西站了1個多小時，幾乎沒有看到有人在抽菸，也建議市府可在電桿、商家靠路面的牆壁張貼等明顯處，張貼告示，加強民眾禁菸觀念。

台北迪化商圈發展促進會理事長鄭玟和表示，活動第1天抽菸狀況較為嚴重，隔天就有民眾反映，第3天蔣市長到來就宣布將研議迪化年貨大街明年禁菸；目前，巡守隊每天舉牌加強宣導、取締亂丟煙蒂等，勸導迄今是有成效，抽菸的人確實變少。

鄭玟和認為，呼籲是一個口號，部分不守規矩的人還是會抽菸、丟煙蒂，有法源才可開罰遏止。公權力來自市府，促進會雖是主辦單位，卻不能要求民眾不抽煙，因此必須仰賴市府行政命令。迪化街是年貨大街首創之地，也要作為領頭羊設禁菸區，對於市府明年規畫樂觀其成。

民眾甘先生昨晚到迪化年貨大街買伴手禮，觀察人潮蠻多，不至於寸步難行，自己雖沒看到禁菸告示牌或聽到廣播，但現場沒人抽菸，相信市府作為應該還是有一定成效。他認為，人潮聚集處不適合抽菸，畢竟人與人之間靠得近，抽菸危險恐燙到他人，政府規畫禁菸的立意良好。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

商業處在迪化年貨大街的垃圾桶、原有告示牌面共14處設置定點禁菸告示牌。圖／台北市商業處提供
商業處在迪化年貨大街的垃圾桶、原有告示牌面共14處設置定點禁菸告示牌。圖／台北市商業處提供
商業處在迪化年貨大街的垃圾桶、原有告示牌面共14處設置定點禁菸告示牌。圖／台北市商業處提供
商業處在迪化年貨大街的垃圾桶、原有告示牌面共14處設置定點禁菸告示牌。圖／台北市商業處提供
環保局每天均派巡查員查看迪化年貨大街環境整潔，包含亂丟菸蒂，1月26日到2月4日已告發103件亂丟菸蒂。此為民眾亂丟菸蒂（機車旁地面）挨罰。圖／台北市環保局提供
環保局每天均派巡查員查看迪化年貨大街環境整潔，包含亂丟菸蒂，1月26日到2月4日已告發103件亂丟菸蒂。此為民眾亂丟菸蒂（機車旁地面）挨罰。圖／台北市環保局提供

年貨大街 抽菸 禁菸

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