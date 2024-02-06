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桃園YouBike 2.0E上路「最高時速25公里」 新北禁騎人行道祭罰單

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
桃園YouBike 2.0E上路，並開放騎乘至雙北市租還，不過相對新北市境內禁止騎乘在人行道，桃園暫未跟進，民眾憂心兩市鄰近卻不同制，使用者一不小心恐觸法。圖／市府提供
桃園YouBike 2.0E上路，並開放騎乘至雙北市租還，不過相對新北市境內禁止騎乘在人行道，桃園暫未跟進，民眾憂心兩市鄰近卻不同制，使用者一不小心恐觸法。圖／市府提供

桃園YouBike 2.0E電輔車今天啟用，由於YouBike電輔車可在一般2.0車柱借還，可騎到雙北，新北市預計下半年也會引入YouBike 2.0E，不過電動輔助自行車YouBike 2.0E最高時速可達25公里，為顧及行人及騎乘者安全，新北市境內人行道一律禁行電動輔助自行車YouBike 2.0E，警察局也將配合勸導和執法取締，最高可罰1200元，提醒民眾注意。

桃園率先於北北桃生活圈投入600輛YouBike 2.0E電輔車，未來也將視使用情形評估增加車數。

新北市交通局綜合規畫科長吳政諺表示，電動輔助自行車YouBike 2.0E最高時速可達25公里，為顧及行人及騎乘者安全，新北市境內人行道一律禁行電動輔助自行車YouBike 2.0E，警察局也將配合勸導和執法取締，最高可罰1200元。

吳政諺說，YouBike 2.0在新北有前30分鐘優惠只要5元、市府補助5元，若轉乘捷運前30分鐘免費、市府補助10元，但YouBike 2.0E目前沒有相關優惠補助，費率以桃園30分鐘20元計算。

YouBike 2.0 桃園 自行車

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