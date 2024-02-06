林口死亡車禍去年翻倍 學者：「塞車致駕駛搶快」籲工程及執法並進

新北新興區持續發展，其中林口區去年交通死亡案件比起過往翻倍，違規案件也增加，成當地交通嚴重警訊。新北市長侯友宜表示，除加強執法外，也要規畫措施解決；學者認為，塞車導致駕駛常搶快，工程面上應做時相調整，也應宣傳警語，另外關鍵是統計TPass情況，看能否再推進大眾運輸力道，才是解決擁塞、避免事故的根本之道。

新北今召開道安會報，由警察局交警大隊長林泰裕簡報說明林口區近3年30日肇事數據，A1（死亡）事故，2021年為7件7人，2022年8件8人，2023年18件18人，2023年比2022年增加125%；肇事族群以65歲以上高齡者占5件最多，交通事故運具則以機車肇事8件最多。去年相關違規取締4萬1471件，也較前年增加15.7%。

林泰裕表示，會持續針對機車行駛人行道、未禮讓行人、超速等行為加強執法，包含續增科技執法、加強巡邏事故較多路段及時段，並針對林口發生6件與大型車有關的A1類交通事故，派員至工地、貨運業者、公車站或運輸業者等處加強宣導。

林口區公所主秘王裕容表示，林口區有13萬人，一旁上龜山有華亞科技園區等工業園區有8萬多人，兩地區加起來等於每天上班時段有20多萬人，造成交通瓶頸，尤其當地特殊環境多霧潮濕，使交通肇事風險增加，將積極配合相關單位會勘，改善路面情況及LED路牌等；交通局預計4月底前先在文化一路與仁愛路、文化一路與四維路口等路段設置。

侯友宜表示，不能把林口當成一般的環境，因為當地霧濃、濕氣重，新興地區道路又比其他區更寬更長，塞車時雖然車速慢，但一過尖峰就很多人提高車速，也很多普通重型機車喜歡騎快，再加上未來「新北國際AI＋智慧園區」建設，又會有許多大型車，這絕不僅強力執法，交通局也要規畫、扛起責任，滾動式調整因應措施，不能說因為當地人口翻倍，肇事也跟著翻倍。