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北市獨老低收逐年增 社會局備2千份年菜送暖

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
社會局長姚淑文表示，北市已邁入超高齡社會，目前列冊有超過8000位長者，未來也盼與民政局合作，結合鄰里、社區舉辦活動，鼓勵獨老走出戶外，與人交流、接觸。圖／北市社會局提供
社會局長姚淑文表示，北市已邁入超高齡社會，目前列冊有超過8000位長者，未來也盼與民政局合作，結合鄰里、社區舉辦活動，鼓勵獨老走出戶外，與人交流、接觸。圖／北市社會局提供

春節將至為使低收入獨居長輩與經濟弱勢家感受年味，社會局與民間單位合作送出2000份年菜，局長姚淑文表示，北市已邁入超高齡社會，目前列冊有超過8000位長者，透過日常關懷、電訪瞭解長者需求，給予適當幫助，也盼與民政局合作，結合鄰里、社區舉辦活動，鼓勵獨老走出戶外，與人交流、接觸。

社會局統計，目前台北獨老約8000人，其中低收入戶者逐年增加。2018年388人、2019年409人、2020年416人、2021年531人、2022年584人、2023年684人；低收家庭也從2018年1181戶上升至2023年1386戶。

姚淑文表示，透過日常關懷、家訪除了讓長者感受有人陪伴，也藉由聊天關懷長者生活及身體狀況，或許這些長者生活環境需要修繕或清潔，相關人員便可將情況回報給局處，局處再與其他單位志工或人員給予協助。

發起送年菜活動申論基金會董事長陳銘真表示，該活動已經舉辦17年了，從200份到今年2000份，很感謝善心人士捐助及支持，她分享一路走來看了很多老人家可能缺乏老婆、子女陪伴，加上有些獨老有的住在狹窄的巷弄、地下室等，志工都不一定找得到門牌的環境，長者更不會想出門。

陳銘真說，這些長者看到志工來都會熱情迎接，志工們也會陪伴聊天，希望讓老人家感受春節氣氛，有些激動長者看到志工「還會流眼淚」，每當遇到這類職狀況，即使她送了這麼多年，眼眶還是忍不住泛紅。

姚淑文提到，高齡化是無法避免，未造冊獨居長者恐更多，這些人可能防備心較重，不願接受關懷等，才未造冊，但市府的幫助有限，未來也希望與民政局合作結合鄰里、社區，透過與長者相對親近街訪鄰居帶獨老走出戶外，讓他們願意接觸人群，不再排斥。

春節將至，社會局與民間單位合作送出2000份年菜，盼讓低收入獨居長輩與經濟弱勢家感受年味。記者洪子凱／攝影
春節將至，社會局與民間單位合作送出2000份年菜，盼讓低收入獨居長輩與經濟弱勢家感受年味。記者洪子凱／攝影
春節將至，社會局與民間單位合作送出2000份年菜，盼讓低收入獨居長輩與經濟弱勢家感受年味。記者洪子凱／攝影
春節將至，社會局與民間單位合作送出2000份年菜，盼讓低收入獨居長輩與經濟弱勢家感受年味。記者洪子凱／攝影

年菜 春節 獨居

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