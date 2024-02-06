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新北今年首件都更核定 累計至今已核准912案

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
更新後將興建1棟地上11層、地下4層共47戶店鋪及住宅。圖／ 新北市城鄉局提供
更新後將興建1棟地上11層、地下4層共47戶店鋪及住宅。圖／ 新北市城鄉局提供

新北市都更處今公告今年度第1件核定都更案，為位於淡水區中正東路及竿蓁二街交叉口的2層樓老舊住宅社區，已於今年1月核定都更事業計畫，更新後將興建地上11層、地下4層鋼筋混凝土住宅大樓。截至今年1月底新北市已核准都更累計912案。

今年新北市都更處首件核准的都更案，面臨淡水地區要道的中正東路及竿蓁二街，可連通台2線淡金公路至淡海新市鎮，且鄰近輕軌竿蓁林站、淡水及紅樹林捷運站、淡水運動公園、紅樹林生態步道等。

基地面積約380坪、現況有9棟多為2至3層樓老舊透天厝、23位所有權人，2015年12月向新北市府申請事業計畫報核，更新後將興建1棟地上11層、地下4層共47戶店鋪及住宅，留設6公尺綠化人行開放空間，提供安全行走環境。

新北市都更處長林炳勲表示，截至今年1月底新北市已核准都更912案。淡水區內有42件多元都更案，其中有5件防災都更申請案，陸續拆除及興建中。都更處並針對海砂屋提供協助，從海砂屋免費鑑定補助、防災2.0專案計畫給予重建容積、危險建物580專案計畫整合輔導等，協助民眾改善危險老舊居住環境。

都更後開放空間模擬圖。圖／ 新北市城鄉局提供
都更後開放空間模擬圖。圖／ 新北市城鄉局提供
位於淡水區中正東路及竿蓁二街交叉口的2層樓老舊住宅社區現況。圖／ 新北市城鄉局提供
位於淡水區中正東路及竿蓁二街交叉口的2層樓老舊住宅社區現況。圖／ 新北市城鄉局提供

淡水 都更

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