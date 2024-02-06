新竹台大分院新竹醫院升醫學中心 高虹安：完善醫療量能

衛福部今公布112年度醫學中心醫院評鑑結果，新竹台大分院新竹醫院區域醫院通過評鑑，將成為北區第2家、竹竹苗首家的醫學中心。市長高虹安表示，市府團隊致力爭取醫學中心設置，這是竹市第一家、更是竹竹苗地區唯一的醫學中心，未來將提供市民更豐沛的醫療量能。

高虹安說，依據內政部統計，竹竹苗三縣市人口數超過158萬人，長久以來無醫學中心，民眾罹患特殊、重大等疾病時，須跨區就診。竹市府致力爭取醫學中心設置，衛生福利部今也正式宣布新竹台大分院新竹醫院通過評鑑，該院除肩負醫學中心榮譽與責任外，更有效提升竹竹苗地區急、重、難、罕及緊急醫療資源，嘉惠竹竹苗地區民眾。

衛生局長陳厚全表示，醫學中心評鑑是為了提升醫學中心服務品質，並使其配合政策發展，112年度醫學中心醫院評鑑結果增額評定3家，分別為台北區（台北市、新北市、基隆市及宜蘭縣）佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院、衛生福利部雙和醫院及北區（桃園市、新竹市、新竹縣及苗栗縣）新竹台大分院新竹醫院。

陳厚全說，衛生局致力提升竹市急重症醫療照護、兒童醫療、教學訓練、醫學研究等，竹市是北區醫療區的醫療重鎮所在，人口數持續增加外，科學園區及世界級跨國企業亦坐落於此，民眾對醫療需求亦日漸增加，新竹台大分院新竹醫院升格醫學中心後，將能有效提升醫療量能，服務品質也將再提升，包含結合智慧醫療、整合社區資源等，與市府一同攜打造高品質的急重難罕醫療服務，攜手守護竹竹苗民眾健康。