走春不用人擠人…北水處大推來這走春 河津櫻最佳觀賞期

後天起就是春節連假，民眾春節走春，台北市自來水事業處推薦自來水園區園，近期園區內的河津櫻已經進入最佳觀賞期，另外，園區的吉野櫻與八重櫻也已接續綻開，還有巴洛克式百年古蹟、觀音山蓄水池秘境等，園區除除夕休園一天，2月10日至2月14日春節期間，凡購票入園即贈精美小禮物，歡迎民眾到自來水園區走春、賞櫻、拍美照。

喜迎金龍年，北水處表示，近期園區博物館周邊的「河津櫻」將進入最佳觀賞期，與歐式古典主義的水博館相輝映，往小觀音山上走，還有吉野櫻與八重櫻接續綻放，只要搭乘大眾交通工具至公館站就能輕鬆抵達園區內賞花。

春節期間，僅除夕(2月9日)當天休園，其他日期皆正常營業，凡購票入園即贈精美小禮物，包括餐具收納袋、動物減壓筆或造型便利貼1分等，數量有限，送完為止。

北水處說，配合公館大樓工程，園區及週邊將進行整體排水改善工程，為考量民眾安全，自來水園區於年後2月16日至4月15日將休園，期間暫停營業售票，婚紗拍攝、好水探秘行程、里民晨間運動、場地租借亦暫停開放。