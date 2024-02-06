走春不用人擠人…北水處大推來這走春 河津櫻最佳觀賞期
後天起就是春節連假，民眾春節走春，台北市自來水事業處推薦自來水園區園，近期園區內的河津櫻已經進入最佳觀賞期，另外，園區的吉野櫻與八重櫻也已接續綻開，還有巴洛克式百年古蹟、觀音山蓄水池秘境等，園區除除夕休園一天，2月10日至2月14日春節期間，凡購票入園即贈精美小禮物，歡迎民眾到自來水園區走春、賞櫻、拍美照。
喜迎金龍年，北水處表示，近期園區博物館周邊的「河津櫻」將進入最佳觀賞期，與歐式古典主義的水博館相輝映，往小觀音山上走，還有吉野櫻與八重櫻接續綻放，只要搭乘大眾交通工具至公館站就能輕鬆抵達園區內賞花。
春節期間，僅除夕(2月9日)當天休園，其他日期皆正常營業，凡購票入園即贈精美小禮物，包括餐具收納袋、動物減壓筆或造型便利貼1分等，數量有限，送完為止。
北水處說，配合公館大樓工程，園區及週邊將進行整體排水改善工程，為考量民眾安全，自來水園區於年後2月16日至4月15日將休園，期間暫停營業售票，婚紗拍攝、好水探秘行程、里民晨間運動、場地租借亦暫停開放。
北水處將於此期間同步改善園區整體設備、山區棧道平台、路面銑鋪、精進志工訓練等；未來不僅能提供民眾更好的參觀環境與服務品質，也將持續結合在地特色、推動周邊觀光發展，預計今年春季將在公館水岸廣場推出全新活動「源源不絕！2024嘻研Cypher大賞」，更多詳細訊息請電洽(02)8369-5104或上自來水園區官網查詢。
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