快訊

有內鬼！超商大夜店員用這招 爽領26支iPhone、三星手機包裹

足球／香港前特首千金痛批「無恥」梅西親自說明未出賽爭議

怕寶寶太大隻提早催生 151林彥君喜迎兒子出生

走春不用人擠人…北水處大推來這走春 河津櫻最佳觀賞期

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市自來水事業處推薦自來水園區園，近期園區內的河津櫻已經進入最佳觀賞期。圖／北水處提供
台北市自來水事業處推薦自來水園區園，近期園區內的河津櫻已經進入最佳觀賞期。圖／北水處提供

後天起就是春節連假，民眾春節走春，台北市自來水事業處推薦自來水園區園，近期園區內的河津櫻已經進入最佳觀賞期，另外，園區的吉野櫻與八重櫻也已接續綻開，還有巴洛克式百年古蹟、觀音山蓄水池秘境等，園區除除夕休園一天，2月10日至2月14日春節期間，凡購票入園即贈精美小禮物，歡迎民眾到自來水園區走春、賞櫻、拍美照。

喜迎金龍年，北水處表示，近期園區博物館周邊的「河津櫻」將進入最佳觀賞期，與歐式古典主義的水博館相輝映，往小觀音山上走，還有吉野櫻與八重櫻接續綻放，只要搭乘大眾交通工具至公館站就能輕鬆抵達園區內賞花。

春節期間，僅除夕(2月9日)當天休園，其他日期皆正常營業，凡購票入園即贈精美小禮物，包括餐具收納袋、動物減壓筆或造型便利貼1分等，數量有限，送完為止。

北水處說，配合公館大樓工程，園區及週邊將進行整體排水改善工程，為考量民眾安全，自來水園區於年後2月16日至4月15日將休園，期間暫停營業售票，婚紗拍攝、好水探秘行程、里民晨間運動、場地租借亦暫停開放。

北水處將於此期間同步改善園區整體設備、山區棧道平台、路面銑鋪、精進志工訓練等；未來不僅能提供民眾更好的參觀環境與服務品質，也將持續結合在地特色、推動周邊觀光發展，預計今年春季將在公館水岸廣場推出全新活動「源源不絕！2024嘻研Cypher大賞」，更多詳細訊息請電洽(02)8369-5104或上自來水園區官網查詢。

北水處表示，近期園區博物館周邊的「河津櫻」將進入最佳觀賞期，與歐式古典主義的水博館相輝映。圖／北水處提供
北水處表示，近期園區博物館周邊的「河津櫻」將進入最佳觀賞期，與歐式古典主義的水博館相輝映。圖／北水處提供
台北市自來水事業處推薦自來水園區園，近期園區內的河津櫻已經進入最佳觀賞期。圖／北水處提供
台北市自來水事業處推薦自來水園區園，近期園區內的河津櫻已經進入最佳觀賞期。圖／北水處提供

春節 禮物 除夕

延伸閱讀

影／春節勗勉陸軍 蔡英文總統：感謝各位堅守讓國人過好年

春遊墾丁、雙流森林遊樂區 玩「尋龍」賓果遊戲拿好禮

高雄都會公園1、2期落差大 惹民怨

春節大溪景點暢遊不塞車 橋頭中庄免費4天接駁往返走春

相關新聞

年節到 三峽普賢寺捐贈社宅弱勢戶223萬全新家具家電

「要做就做到最好」三峽普賢寺響應新北市好日子愛心大平台，捐贈「弱勢租屋輔導計畫」市值達223萬7700元的全新家電、家具...

誰是大巨蛋首位攻蛋歌手？蔣萬安點名這些巨星 曝當年差點摸到泰勒絲

議員鍾沛君網路節目「今天誰來沛」今播出台北市長蔣萬安專訪，對於希望誰是第一位大巨蛋攻蛋的歌手？蔣說，國內歌手周杰倫、張惠...

走春不用人擠人…北水處大推來這走春 河津櫻最佳觀賞期

後天起就是春節連假，民眾春節走春，台北市自來水事業處推薦自來水園區園，近期園區內的河津櫻已經進入最佳觀賞期，另外，園區的...

搖擺舞、情人市集、抽機票 府中復古浪漫趴2月14日開跑

2024年情人節與春節假期重疊，新北市府打造「府中雙城，成雙共舞」復古浪漫趴，從2月14日一路到3月14日，連續5個周末...

公告不及…迪化年貨大街今年無法「無菸示範」 北市府改簡訊勸導

農曆春節將至，北市迪化年貨大街擠滿採買人潮，不少癮君子穿梭吸菸，挨批「菸味比年味重」，市長蔣萬安上月底宣布將研議全台首處...

5年5億預算…北市11月引千輛YouBike2.0E電輔車 可跨北北桃區

桃園市引進YouBike2.0E電動輔助自行車，於2月1日陸續上路，今年底預估可達1500輛，並開放騎乘至雙北。北市交通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。