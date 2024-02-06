搖擺舞、情人市集、抽機票 府中復古浪漫趴2月14日開跑

2024年情人節與春節假期重疊，新北市府打造「府中雙城，成雙共舞」復古浪漫趴，從2月14日一路到3月14日，連續5個周末舉辦不同主題復古派對，包括Swing Dance體驗、露天電影夜、情人市集等，且民眾參與雙城集章活動，還有機會獲得東京來回雙人機票。

府中雙城橫跨板橋的都會區、老城區，新北副市長朱惕之說，市府過去花很多力氣改造兩軸心、三廣場，並在2022年整修完成，並藉由影視作品取景宣傳吸引年輕人來訪，這次由新北青年局、經發局協力舉辦活動，讓府中成為約會、出遊、走春的熱門地點。

新北青年局長邱兆梅說，府中雙城，成雙共舞情人節系列活動串聯府中商圈店家和景點，還與多個青年藝文團造合作，包含音樂策展單位「民生電氣」、屋頂電影院Skyline Film、引領搖擺舞風潮的「SwingTaiwan 社交舞與搖擺舞學校，用音樂、舞蹈、電影營造20年代老派情人節氛圍，帶給青年獨特又浪漫的情人節回憶，邱現場還與先生吳達偉一同為活動領舞、開場。

青年局指出，府中雙城，成雙共舞實體活動將在2月17日展開體驗搖擺舞、2月24日在板橋放送所「電波廣場」露天放映愛情電影；3月2日由「民生電氣」帶來城市戀曲共舞派對，結合爵士樂、搖擺舞、精釀啤酒，加上 SwingTaiwan 互動演出與 SilentDisco 體驗，在府中廣場營造歡樂又甜蜜的派對氛圍。最後一周3月9日、10日由經發局於府中廣場主辦情人市集，慶記KTV現場播放金曲情歌，打造廣場戀歌房，為情人節活動劃下完美句點。