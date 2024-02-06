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生肖、名字有「龍」健身游泳免費 北市運動中心初二開館

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
春節年假將至，運動中心從初二開始對外營業，更祭出限時優惠，從11日至24日，凡生肖屬龍或名字有龍的民眾，使用運游泳池及健身房，入場免費。圖／北市體育局提供
春節年假將至，運動中心從初二開始對外營業，更祭出限時優惠，從11日至24日，凡生肖屬龍或名字有龍的民眾，使用運游泳池及健身房，入場免費。圖／北市體育局提供

春節年假將至，民眾避免不了大魚大肉，過完年假身材恐走鐘。北市體育局今天宣布，運動中心及場館於春節開放時間，運動中心初二開始對外營業，更祭出限時優惠，從11日至24日，凡生肖屬龍或名字有「龍」的民眾，使用運游泳池及健身房，入場免費。

體育局表示，除閉館整修的文山運動中心及歲修的大同、松山游泳池外，其餘11行政區的運動中心除了除夕、初一休館外，初二至初五營業時間為早上8點至下午4點，更祭出優惠從11日（初二）至24日（元宵節），凡生肖屬龍或名字有龍的民眾，使用運動中心游泳池及健身房，享入場免費。

此外，台北體育館也於初三至初五（12至14日）每日8點到下午5點，開放1樓桌球室及7樓羽球場供市民免費使用；台北田徑場同樣於初三至初五恢復對外開放；而各堤內及河濱公園開放式運動場及設施於過年期間不提供線上租借，供現場民眾輪流使用；台北網球中心、台北網球場、天母網球場、極限運動訓練中心、青年公園運動休閒園區也自初二起對外開放。

局長王泓翔表示，新春佳節少不了大魚大肉、零食點心，甚至通宵夜歡，難免擔心體態發福、打亂正常作息，北市運動中心及場館於春節期間便對外開放，提供民眾舒適平價的運動場域，還有各式優惠及特色課程，鼓勵民眾把握閒暇時間運動不中斷，以美好、規律運動開啟嶄新一年。

春節年假將至，運動中心從初二開始對外營業，更祭出限時優惠，從11日至24日，凡生肖屬龍或名字有龍的民眾，使用運游泳池及健身房，入場免費。圖／北市體育局提供
春節年假將至，運動中心從初二開始對外營業，更祭出限時優惠，從11日至24日，凡生肖屬龍或名字有龍的民眾，使用運游泳池及健身房，入場免費。圖／北市體育局提供

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