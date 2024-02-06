台北燈節現簡體字燈謎 觀傳局：友好城市上海燈區

2024台北燈節「龍躍光城」第一階段亮燈，不過有民眾發現，在中華路跟忠孝西路交叉口處，有座高掛著猜謎小燈籠的作品，上頭是寫著簡體字。北市觀傳局長王秋冬說明，該區為友好城市區的上海市參展，下方則印有繁體字的紅紙條利於民眾辨識，目前仍在布置階段，17日才會開展點燈。

引起熱議簡體字燈籠，位於台北國稅局前，由一座弧形的支架掛著猜謎燈籠，網路上民眾批評，「果然兩岸生活共同圈」、「難到是淘寶貨？」記者實地走訪，燈籠上頭確實以簡體字書寫燈謎，不過，下方印著繁體字的紅字條註記。

王秋冬說，台北燈節依往例設置友好燈區，今年共16城市響應，燈組皆由參展城市自行設計，展現該城市特色、人文風情，也會運用當地語言呈現，像是大阪市燈組以日文及日文漢字呈現「快來了，萬博」以宣傳2025年日本國際博覽會將在大阪舉行。大邱市燈組以韓文寫下「西門市場」。

他說，上海市今年以「VISIT SHANGHAI」作品參展，也由其自行製造、船運到台北組裝，作品呈現上海風貌，設計了200顆燈謎小燈籠與觀展民眾互動，並在每一顆燈籠加掛繁體中文，以便民眾辨讀猜謎。

王秋冬表示，目前燈節展區第一階段光環境開幕，包含主燈和友好城市展區等，則是在17日開展亮燈，目前都在之準備組裝當中。