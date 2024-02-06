聽新聞
test
0:00 / 0:00

悠遊卡商標被盜 民眾買到假智慧指環

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導
民眾花340元在一頁式詐騙網站買宣稱有悠遊卡功能的「智慧指環」，實際無任何功能。記者鍾維軒／攝影
民眾花340元在一頁式詐騙網站買宣稱有悠遊卡功能的「智慧指環」，實際無任何功能。記者鍾維軒／攝影

悠遊卡公司遭詐騙集團鎖定，冒用商標成立臉書粉專，以結合悠遊卡的「智慧指環」當賣點，欺騙民眾購買毫無功能的商品。有議員質疑，悠遊卡公司去年有報警、檢舉，一度讓詐騙粉專及網站下架，但新粉專、網站再次出現，悠遊卡公司卻無作為，不顧消費者權益。悠遊卡公司回應，警方稱是境外網站找不到嫌犯，只能盡量檢舉，並呼籲民眾別點開網頁，減少被詐騙機會。

去年11月，有民眾誤信盜用悠遊卡公司名義的網站，買智慧指環受騙，民代質疑，悠遊卡公司當年11月21日和12月18日各發新聞稿提醒，12月19日報警，雖然網站、粉專下架，12月20日又有新粉專出現，明顯是同詐騙集團換新網站、繼續行騙。

議員簡舒培、陳賢蔚接獲投訴，指詐騙集團盜取悠遊卡公司商標，成立名為「悠遊卡有限公司」粉專，去年12月20日新粉專運作後，不僅盜用官方粉專貼文、以假亂真，還聲稱是唯一正版授權販賣智慧指環（340元），去年北市有514人因假網拍與假網購報案、134人向北市消保官申訴害民眾遭騙。簡舒培說，悠遊卡公司有責任向大眾澄清，而非消極不處理。

悠遊卡公司總經理李志仁回應，發現新的假粉專後就馬上檢舉，過一陣子又有新的盜版網站冒出。去年11月底至今，悠遊卡公司接獲15通電話詢問網站是否為真、3人遭詐騙，相關因應作為會再檢討。

消保官龔千雅表示，通常詐騙集團藏身境外，難以追溯，以山寨版網頁、便宜價格、不滿意包退、7天鑑賞期、貨到付款等字眼降低消費者戒心。建議可透過超商、物流取貨，一旦有狀況可在申訴後於4大超商退款、退貨，貨運直送可向物流業者反映，確保能拿回款項。

悠遊卡 消保官 詐騙集團

延伸閱讀

完全自研和安卓劃清界限 華為申請「鴻蒙星河」商標

遭冒商標成立悠遊卡粉專 市民誤買智慧指環 公司卻消極處理挨批

蔣萬安競選政見闖關 「青年局」組織編制今通過

北市府預算政黨協商 綠譴責北農設備費案「玩弄大家」

相關新聞

悠遊卡商標被盜 民眾買到假智慧指環

悠遊卡公司遭詐騙集團鎖定，冒用商標成立臉書粉專，以結合悠遊卡的「智慧指環」當賣點，欺騙民眾購買毫無功能的商品。有議員質疑...

廣角鏡／天元宮賞夜櫻

進入櫻花盛開時節，新北市長侯友宜昨傍晚至淡水天元宮主持點燈，為新北花見櫻花季揭幕。新北市景觀處說，天元宮即起至18日，每...

五泰輕軌報告 3月送中央審議

新北市長侯友宜昨到五股區舉辦年前最後一場行動治理，聚焦在交通建設，侯指出，五股位於大台北地區中心及交通要塞，除成蘆大橋瓶...

瑞芳美食廣場開幕 春節不打烊

新北市政府發包整修瑞芳美食廣場，昨舉辦開幕，預告春節連假不打烊。市長侯友宜說，美食廣場鄰近火車站，前往九份、金瓜石遊客可...

可怕 建商拆牆瓦斯管線懸空搖晃

台北市南港路三段106巷內有30多住戶，因老公寓外牆被認定占用隔壁土地，建商2年前拆除占用地牆壁後，導致公寓住戶瓦斯管線...

採買年貨要順暢 淡水傳統市場除夕前交通管制

農曆新年腳步將近，淡水傳統市場人潮擁擠過去常常發生機車騎入，人車爭道情況，因此淡水警分局將在年貨採購的高峰期2月7日至2月9日共3天，每日上午8時至下午1時，針對淡水區中正路8巷、中山路129巷道路，管制時間內實施單向管制，禁止汽、機車進入管制區，也就是改成只有徒步進入。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。