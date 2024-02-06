悠遊卡商標被盜 民眾買到假智慧指環

悠遊卡公司遭詐騙集團鎖定，冒用商標成立臉書粉專，以結合悠遊卡的「智慧指環」當賣點，欺騙民眾購買毫無功能的商品。有議員質疑，悠遊卡公司去年有報警、檢舉，一度讓詐騙粉專及網站下架，但新粉專、網站再次出現，悠遊卡公司卻無作為，不顧消費者權益。悠遊卡公司回應，警方稱是境外網站找不到嫌犯，只能盡量檢舉，並呼籲民眾別點開網頁，減少被詐騙機會。

去年11月，有民眾誤信盜用悠遊卡公司名義的網站，買智慧指環受騙，民代質疑，悠遊卡公司當年11月21日和12月18日各發新聞稿提醒，12月19日報警，雖然網站、粉專下架，12月20日又有新粉專出現，明顯是同詐騙集團換新網站、繼續行騙。

議員簡舒培、陳賢蔚接獲投訴，指詐騙集團盜取悠遊卡公司商標，成立名為「悠遊卡有限公司」粉專，去年12月20日新粉專運作後，不僅盜用官方粉專貼文、以假亂真，還聲稱是唯一正版授權販賣智慧指環（340元），去年北市有514人因假網拍與假網購報案、134人向北市消保官申訴害民眾遭騙。簡舒培說，悠遊卡公司有責任向大眾澄清，而非消極不處理。

悠遊卡公司總經理李志仁回應，發現新的假粉專後就馬上檢舉，過一陣子又有新的盜版網站冒出。去年11月底至今，悠遊卡公司接獲15通電話詢問網站是否為真、3人遭詐騙，相關因應作為會再檢討。

消保官龔千雅表示，通常詐騙集團藏身境外，難以追溯，以山寨版網頁、便宜價格、不滿意包退、7天鑑賞期、貨到付款等字眼降低消費者戒心。建議可透過超商、物流取貨，一旦有狀況可在申訴後於4大超商退款、退貨，貨運直送可向物流業者反映，確保能拿回款項。