瑞芳美食廣場開幕 春節不打烊

新北市政府發包整修瑞芳美食廣場，昨舉辦開幕，預告春節連假不打烊。市長侯友宜說，美食廣場鄰近火車站，前往九份、金瓜石遊客可順路造訪，希望全新的營業環境及友善外國遊客措施，吸引更多人來感受美食風情。

新北市市場處長李長奎簡報整修工程始末，指瑞芳美食廣場在1961年設立，1993年遷移到現址經營超過30年。建築老舊，出現漏水等問題，也缺乏排煙、油脂截留等設施，市府借鏡新加坡「紐頓熟食中心（Newton Food Centre）」，重新改造也調整營運方式。

市場處與美食廣場自治會溝通協調後，去年發包1415萬元整建。為減少對攤商營業的衝擊。第一階段請攤商配合休市33天，完成屋頂汰換、排水系統及廁所、通道改善工程。第二階段「半半施工」，攤商輪流配合，完成入口意象、地坪改善，在攤位區設置油脂截留器，加裝電子看板提供英文、日文標示。

侯友宜說，新北市近年共改建9座市場、改造12座市場，很多到九份、金瓜石、平溪遊玩的國際觀光客，會到瑞芳美食廣場用餐，品嘗胡椒餅、肉羹等料理，嶄新的瑞芳美食廣場，能為旅客補充滿滿能量。

瑞芳美食廣場自治會長林文貴感謝市府提升軟硬體設備，也反映攤商最期待在附近增加停車空間，搭火車的遊客步行到廣場很方便，但開車前往九份、金瓜石的遊客，因停車困難，很難在美食廣場停留消費。侯回應，瑞芳市區停車問題確實棘手，指示交通局等單位設法覓地及爭取中央補助，開闢新的停車場。