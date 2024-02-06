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五泰輕軌報告 3月送中央審議

聯合報／ 記者葉德正／新北報導

新北市長侯友宜昨到五股區舉辦年前最後一場行動治理，聚焦在交通建設，侯指出，五股位於大台北地區中心及交通要塞，除成蘆大橋瓶頸路段、國道1號五股交流道已展開改善，環狀線北環段3區段標已開工，五泰輕軌去年通過可行性研究核定，預計今年3月就能將綜合規畫報告送交通部審議，加速地方發展。

侯友宜說，他任內對五股地區建設從沒懈怠，他提到一早去瑞芳，有里長看到他激動流淚，他告訴對方「市長就是把事情做好最重要，做不好再高位置也沒用」。

侯說，包括林口特定保護區、擴大五股都市計畫，他有拜託立委洪孟楷持續追蹤，也要求城鄉單位盯緊。近年市府團隊在五股推動多項重大交通建設，包括成蘆大橋瓶頸路段及國道1號五股交流道改善，解決交通壅塞問題；境內環狀線第二階段，北環段新北3區段標已開工，預定2031年完工。眾所矚目的五泰輕軌，行政院去年4月核定可行性研究，正辦理綜合規畫，預定今年第1季完成並提報中央審議。

捷運局副局長鄭智銘表示，五泰輕軌期末報告已在收尾，當初要求綜合規畫在提報中央前，要先提地方審議小組審查，完成相關行政流程後，最快3月底就能夠送交通部審查，盼早日動工。

先前因施工坍塌的觀音坑溪橋，水利局表示，重建工程預計在2月進場，今年底完成開放通行。有里長提出水碓公園木棧道應全面更新，及自強路部分路段應畫設標線型人行道，打造行人安全友善空間。民政局表示，五股區自2019年行動治理以來共提出83案，至今已解列82案，執行率98%。

議員蔡淑君表示，市長主持座談能快速解決里長要求，地方對交通需求大，市府要加緊建設腳步。議員李宇翔說，市長近年來五股不下十次，強調五股垃圾山做得多好，其實有業者怨聲載道，沒徹底解決他們的要求。

侯友宜 輕軌

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