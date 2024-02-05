新北五股觀音坑溪橋斷裂 春節後重建拚年底完工
新北市五股觀音坑溪橋去年斷裂造成工人受傷意外，新北市水利局今天表示，經發包設計後，重建工程採統包方式招標，日前已決標，預計在春節後進場施作，今年底完工通行。
新北市長侯友宜下午於五股區召開行動治理座談會，率市府各局處首長與五股區各里長交換意見。侯友宜表示，五股地處大台北地區的中心，新北市府未來會與立委共同合作，加速推動林口特定區計畫、五股都市計畫。
會中，里長關切捷運建設進展。對此，新北市府指出，環狀線北環段新北市3區段標均已開工，其餘區段標已由台北市捷運局持續發包中，預定可於民國120年完工；五泰輕軌正辦理綜合規劃，預定今年第1季完成並提報中央審議。
有關觀音坑溪橋去年斷橋意外，水利局表示，目前已完成新橋的招標作業，重建工程是採統包方式招標，日前已決標，已核定廠商細部設計書圖，預計春節後進場施作，將於今年底完工開放通行。
新北市政府高灘地工程管理處處長張修銘指出，新橋工程經費約新台幣7300萬元，為了讓長達60公尺的橋體更穩固，將採不落墩的方式打造鋼拱橋，新橋欄杆將融合在地特色，廠商預定春節後進場施作，年底前確認安全後才會開放通行。
張修銘表示，推動「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫」，日前已完成五股河濱「山水匯集廣場」，位在關渡大橋上游約300公尺處「海世界觀景台」園區今天完工開放，民眾可於春節期間到此一遊。
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