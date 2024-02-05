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單親媽上有老下有小 新北民團紅包送偏區百個弱勢家庭
馬上就要過年了，不過新北仍有不少偏鄉弱勢家庭，新北民間團體響應市府捐款30萬元，希望藉此讓受助戶翻轉，也能幫助別人，成為一個善的循環。有弱勢家庭近期頻遇突發狀況，突有紅包讓該家庭開心直呼，終於可以帶孩童買新衣服了。
財團法人新北市新希望基金會響應新北好日子愛心大平台，今下午於文山社福中心舉辦「新年新希望、一起過好年」活動，捐贈30萬元禮金，透過社福中心，致贈給深坑、石碇、坪林等12個偏區的100戶弱勢家庭，每人將有3000元小紅包可以採買年貨。社會局主秘黃逢明參加，並代表市長侯友宜市長回贈感謝牌給基金會。
其中現年34歲的林小姐在彩券行工作，育有2女1子，離婚後帶著孩子與母親、外婆和舅舅同住，2019年及2020年時，兩名子女分別因溺水等意外往生，餘下一名就讀國小的女兒；她母親又因跌倒造成顱內出血，手術後有長照的需求，屋漏偏逢連夜雨，文山社福中心主任林沂儒和社工除協助申請相關社福外，也極力媒合民間資源挹注。林小姐說，領到的小紅包可以帶孩子去買新衣服了。
現年53歲的新希望基金會社區中心主任林約瑟表示，他過去住屏東獅子鄉，是個排灣族的原住民，「sponsor（贊助）」是學習到的第一個英文單字，因當年他和2個妹妹受到世界展望會長期的贊助，後來報考軍校，2011年從國防部退役，現在投入基金會關懷弱勢的助人工作，兩個妹妹也都擔任牧師。
林約瑟鼓勵受助戶，希望受助戶將來翻轉，能幫助其他人，形成一個善的循環。基金會成立於民國2000年，以新店行道會為背後支援，他在教會擔任傳道，專注社區服務，新希望基金會以「給夢想一雙翅膀」為勸募活動主題，匯聚各方力量與資源投入助人工作。
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