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確保交通順暢過新年 林口警出動無人機掌握路況

觀天下／ 記者李嘉文/林口報導
林口警分局透過無人機監控交通狀況及臉書網路直播宣導交通安全等措施，期能維護春節連假期間交通順暢。 圖／觀天下有線電視提供
林口警分局透過無人機監控交通狀況及臉書網路直播宣導交通安全等措施，期能維護春節連假期間交通順暢。 圖／觀天下有線電視提供

為期7天的農曆春節連假將至，為確保轄區各重要路段、廟宇、傳統市場及百貨商場等易壅塞區域交通順暢，林口警分局除規劃各項勤務執行，並將透過無人機監控交通狀況及臉書網路直播宣導交通安全等措施，期能維護春節連假期間交通順暢。

根據往年經驗，林口區竹林山觀音寺於今(113)年2月10日至2月14日(農曆元月初一至初五)間，每日將有眾多信眾前往參香。為維護春節期間寺區周邊交通，林口警分局將於上述期間，每日7時至17時針對周邊道路執行車流進、出管制(林口路與竹林路口)，另針對佳林路、寶林路、東林街、文化一路沿線路口及鄰近各重要路段規劃交通疏導崗疏導車流，除管制區內住戶可憑通行證通行東林街外，餘車輛請由竹林路(林口國小端)進入管制區，並遵行單向通行管制路線。

另為掌握寺區周邊車流交通路況，林口警分局將使用無人空拍機，由高空即時監控，時時掌握壅塞路段執行疏導，另呼籲民眾可多多使用寺廟鄰近之佳林路付費停車場，避免塞車打壞出遊興致。

此外，為因應年節採買人潮，林口警分局將於轄內三井OUTLET等購物中心及各傳統市場周邊加強車流導引，實施車輛進出管制、行向分流等交管措施，同時加強違規停車取締。林口警分局亦建議民眾多多利用大眾運輸工具，並呼籲自行開車採買的民眾可事先透過「新北市公共停車場資訊查詢系統」查詢停車空間，多加利用賣場周邊公有停車場(如：文化三路與忠孝三路口機一平面停車場)，切勿任意違規停車影響交通。另賣場業者亦會派員於賣場出、入口，協助疏導管制或導引至替代停車場，如車輛於滿場時仍占用道路排隊等候進場，警方將予驅離，以維順暢。

為因應市區主要道路將湧現返鄉與外出旅遊車潮，林口警分局除運用各項機會宣導交通安全及管制措施外，也要求所屬加強維護轄區交通順暢及各項違規取締，同時希望用路人遵守交通規則，共同維護春節連假期間交通順暢平安。

停車場 春節 林口

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