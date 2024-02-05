確保交通順暢過新年 林口警出動無人機掌握路況

為期7天的農曆春節連假將至，為確保轄區各重要路段、廟宇、傳統市場及百貨商場等易壅塞區域交通順暢，林口警分局除規劃各項勤務執行，並將透過無人機監控交通狀況及臉書網路直播宣導交通安全等措施，期能維護春節連假期間交通順暢。

根據往年經驗，林口區竹林山觀音寺於今(113)年2月10日至2月14日(農曆元月初一至初五)間，每日將有眾多信眾前往參香。為維護春節期間寺區周邊交通，林口警分局將於上述期間，每日7時至17時針對周邊道路執行車流進、出管制(林口路與竹林路口)，另針對佳林路、寶林路、東林街、文化一路沿線路口及鄰近各重要路段規劃交通疏導崗疏導車流，除管制區內住戶可憑通行證通行東林街外，餘車輛請由竹林路(林口國小端)進入管制區，並遵行單向通行管制路線。

另為掌握寺區周邊車流交通路況，林口警分局將使用無人空拍機，由高空即時監控，時時掌握壅塞路段執行疏導，另呼籲民眾可多多使用寺廟鄰近之佳林路付費停車場，避免塞車打壞出遊興致。

此外，為因應年節採買人潮，林口警分局將於轄內三井OUTLET等購物中心及各傳統市場周邊加強車流導引，實施車輛進出管制、行向分流等交管措施，同時加強違規停車取締。林口警分局亦建議民眾多多利用大眾運輸工具，並呼籲自行開車採買的民眾可事先透過「新北市公共停車場資訊查詢系統」查詢停車空間，多加利用賣場周邊公有停車場(如：文化三路與忠孝三路口機一平面停車場)，切勿任意違規停車影響交通。另賣場業者亦會派員於賣場出、入口，協助疏導管制或導引至替代停車場，如車輛於滿場時仍占用道路排隊等候進場，警方將予驅離，以維順暢。

為因應市區主要道路將湧現返鄉與外出旅遊車潮，林口警分局除運用各項機會宣導交通安全及管制措施外，也要求所屬加強維護轄區交通順暢及各項違規取締，同時希望用路人遵守交通規則，共同維護春節連假期間交通順暢平安。