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台南黃金海岸海洋新樂園啟用 新增單車秘境 海灘林下漫遊

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市南區黃金海岸海洋新樂園完工，市府今宣布全線開放。記者鄭惠仁／攝影
台南市南區黃金海岸海洋新樂園完工，市府今宣布全線開放。記者鄭惠仁／攝影

台南黃金海岸以黃金色彩的夕陽美景而聞名，交通部觀光署補助重點景區遊憩廊帶計畫-黃金海岸海洋新樂園，將黃金海岸營造成南區濱海觀光遊憩亮點軸帶，市府今宣布海洋新樂園全線開放。觀旅局表示，在小美軍與喜樹沙灘間構築長1.5公里的秘境步道，可讓單車車友在沙灘及林間享受馳騁的快感。

市黃偉哲今天下午到小美軍沙灘視察，宣布即日起黃金海岸海洋新樂園全線開放，並邀請民眾在夕陽餘暉下到小美軍沙灘及喜樹沙灘林下步道漫遊，以及到親子公園沙坑玩沙，欣賞濱海美景體驗黃金鯤鯓之美。

市議員林美燕、陳怡珍、周麗津、穎艾達利也到場，認為景色很美麗，但此秘境步道應顧及到安全性，建議可設置柔和燈光，提升氣氛。觀旅局長林國華表示，開放後視民眾反應，是要設地燈還是較高的路燈，或是維持目前狀況。若要設燈，將納入第2期經費。

林國華說，海洋新樂園工程營造沙灘親子共遊、自行車漫遊及風箏衝浪環境，在小美軍與喜樹沙灘兩處入口，設置入口廣場、沖洗設施、腳踏車停車柱及廁所，兩入口間並構築了1條長1.5公里，銜接雙博自行車道的沙灘林下秘境步道，讓愛騎單車民眾在沙灘及樹林間享受馳騁的快感。

台86線交流道下黃金海岸方舟入口，設立迎賓植栽造景，使開車路過旅客增添濱海旅遊印象。黃金海岸廊帶公園營造夜間光環境，並加強照明安全，船屋外牆以網格屏燈光展現主題動畫秀，周圍設置水波紋高燈營造無邊際海域，暖金色線燈勾勒出夜晚的迎賓浪花，讓夜間的黃金海岸增添迷人的色彩。

另，船屋南側親水公園修建沙坑沙桌及遊憩設施，沙桌可提供無障礙使用，讓親水公園重展新貌。各類導覽指標也別出心裁的加入CIS設計，以建立黃金海岸專屬識別系統，期望藉夕陽及七鯤鯓視覺設計建立黃金海岸觀光品牌。

觀旅局表示，台南市黃金海岸方舟委外營運，業者未能提營運報告遭解約而打官司，一審市府勝訴，業者上訴中，但為了在官司結束後就能立即營運，目前招商中，讓得標廠商可先做規畫，以利黃金海岸觀光推動。

台南市南區黃金海岸海洋新樂園完工，市長黃偉哲（左三）現勘並宣布全線開放。記者鄭惠仁／攝影
台南市南區黃金海岸海洋新樂園完工，市長黃偉哲（左三）現勘並宣布全線開放。記者鄭惠仁／攝影
台南市南區黃金海岸海洋新樂園完工，市府今宣布全線開放。記者鄭惠仁／攝影
台南市南區黃金海岸海洋新樂園完工，市府今宣布全線開放。記者鄭惠仁／攝影
台南市南區黃金海岸海洋新樂園完工，市長黃偉哲（左三）現勘並宣布全線開放。記者鄭惠仁／攝影
台南市南區黃金海岸海洋新樂園完工，市長黃偉哲（左三）現勘並宣布全線開放。記者鄭惠仁／攝影

單車 沙灘 美軍

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