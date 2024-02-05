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超恐怖！北市有建商拆牆瓦斯管線竟懸空搖晃 住戶憂恐公安

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
建商兩年前拆除占用地牆壁後，卻導致老公寓住戶的瓦斯管線、瓦斯表外露懸空，住戶憂心管線若遇風災地震，恐有外洩、引發火警疑慮。記者林麗玉／攝影
建商兩年前拆除占用地牆壁後，卻導致老公寓住戶的瓦斯管線、瓦斯表外露懸空，住戶憂心管線若遇風災地震，恐有外洩、引發火警疑慮。記者林麗玉／攝影

北市南港路三段106巷內有30多住戶，因老公寓外牆被認定占用隔壁土地，建商兩年前拆除占用地牆壁後，卻導致公寓住戶的瓦斯管線、瓦斯表外露懸空，地震颱風來還會嚴重搖晃，住戶憂心管線若遇風災地震恐有外洩、引發火警疑慮，但透過1999、市長信箱陳情，遲無下文，西新里長胡家瑒今邀住戶、欣湖瓦斯前往會勘，原則同意過年前，改善有公安疑慮的瓦斯管線。

住在西新里幾十年的陳女士說，她當初搬來時，完全不知道自己家裡的外牆，有占用到別人土地，現在已經讓建商拆牆還地，但牆壁拆掉後，原本附掛在牆上的瓦斯管線及瓦斯表，竟就這樣任由懸空搖晃，若發生地震、颱風來，恐怕會讓外斯外洩，甚至若有人在小巷內抽菸，難保不會發生火警，也威脅住戶安全。

陳女士說，兩年多來她們多次陳情，都遲無人來協助處理，里長也希望欣湖瓦斯能就懸空的管線能夠妥善處理，只盼建商能負起社會責任。

北市產發局代理科長李雪表示，北市府會以公共安全為最優先考量，已經協調欣湖瓦斯，過年前將懸空的管線、瓦斯表改善，至於後續的費用問題，會再協助住戶與建商、欣湖瓦斯溝通。

欣湖瓦斯表示，先前他們每周都會定期來檢查瓦斯管線，並都有做好固定，對於住戶仍有安全疑慮，允諾農曆年前，會將懸空管線改善。

建商兩年前拆除占用地牆壁後，卻導致老公寓住戶的瓦斯管線、瓦斯表外露懸空，住戶憂心管線若遇風災地震，恐有外洩、引發火警疑慮。記者林麗玉／攝影
建商兩年前拆除占用地牆壁後，卻導致老公寓住戶的瓦斯管線、瓦斯表外露懸空，住戶憂心管線若遇風災地震，恐有外洩、引發火警疑慮。記者林麗玉／攝影

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