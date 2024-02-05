北市教育局技職科最快4月成立 5月首辦「首都盃」邀國際選手切磋

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聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
教育局預計今年將成立技職科，盼能深化職業試探教育及產學合作，教育局長湯志民今在中學校長會議表示，預計最快2至4個月設立。記者洪子凱／攝影
教育局預計今年將成立技職科，盼能深化職業試探教育及產學合作，教育局長湯志民今在中學校長會議表示，預計最快2至4個月設立。記者洪子凱／攝影

北市預計今年將成立青年局，日前組織草案通過議會審議，教育局將配合青年局，設立「技職科」，盼能深化職業試探教育及產學合作，預計最快2至4個月設立，技職學校校長表示，學校在尋找產業界合作或業師，有一定困難，透過局裡專責單位來協助，能減輕校方負擔，也能即時掌握產業界脈動。

台北市議會上周通過青年局組織規程暨編制表草案，同時修正「台北市政府教育局組織規程」，市長蔣萬安今天出席中學校長會議表示，青年局確定會成立，教育局也會將技職股升格成技職科，用更專責單位、預算培養孩子一技之長，未來能順利進入職場發揮所長，與國際接軌。

局長湯志民表示，為協助學生與產業界接軌，教育局近年與技職學校積極拓展產學合作技術教學中心達11間，藉此引進業界師資及設施設備，過去技職教育部分都由中教科承辦，後來成立技職股，升格技職科後推動層面會更廣，會針對內部人事調整，讓不管技職教育、高國中教育區分，兩者推動業務上都能更加廣泛。

湯志民說，因青年局有一大部分組織編程基礎是教育局轄下的青發家教中心，待青年局組編通過後，青發家教中心會要從教育局組編拿掉，兩者是連動的，最快預計2到4個月就可成立。

此外，北市今年5月將首辦「2024台北市首都盃國際技能競賽」，共有7項目，每個項目除了北市選手也會邀請外縣市、國際選手相互切磋，至於技職科成立時間會不會影響舉辦時程，湯志民強調，現階段技職股已經密切規畫，原則上不會影響，但成立時間「當然越快越好」。

內湖高工校長李俊岳表示，科技日新月異產業界也不斷在變動，成立技職教育科可以讓資源集中，例如學校與產業合作，讓業師將最新穎技術帶進校園交流，過去學校自已做較為辛苦，未來透過市府專責業務單位合作，減輕負擔，更能即時掌握產業界脈動。

北市 教育局 青年

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