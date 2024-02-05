侯友宜年前最後一場行動治理在五股 關注交通軌道建設

新北市長侯友宜今天到五股舉辦年前最後一場行動治理，侯友宜指出，五股位於大台北地區中心及交通要塞，除成蘆大橋瓶頸路段、國道一號五股交流道已展開改善，環狀線北環段3區段標都已開工，五泰輕軌去年通過可行性研究核定，預計今年3月就能將綜合規畫報告送交通部審議，加速地方發展。

侯友宜今天下午到五股區公所參加會議，受到不少里長歡迎，他表示，五股地區建設都沒有懈怠，今天他早上去瑞芳，有里長看到他激動流淚，他直言「市長就是服務大家，不要想太多」，市長把事情做好最重要，做不好再高位置也沒用。

侯友宜說，包括林口特定保護區、擴大五股都市計畫，他都拜託立委洪孟楷持續追蹤，他也要求城鄉單位盯緊，別說要檢討案子卻不知放到何時。

侯友宜說，近年市府團隊在五股推動多項重大交通建設，包括成蘆大橋瓶頸路段及國道1號五股交流道改善，解決交通壅塞問題；境內環狀線第二階段，北環段新北3區段標均已開工，預定2031年完工；眾所矚目五泰輕軌，行政院已於2023年4月核定可行性研究，現正辦理綜合規畫，預定在今年第1季完成並提報中央審議。

新北市捷運局副局長鄭智銘表示，五泰輕軌期末報告已在收尾階段，當初要求綜合規畫在提報中央前，要先提地方審議小組審查，完成相關行政流程後，最快3月底就能夠送交通部審查，盼能早日動工。

侯友宜也說，除交通建設，市府持續改善淡水河五股、蘆洲至八里沿岸水環境，環保藝術公園跨河景觀橋已於去年底開工，預定2025年4月完工，未來將成為洲子洋重劃區居民造訪重要動線，供民眾散步、踏青。

先前因施工坍塌的觀音坑溪橋，水利局表示，重建工程預計在2月進場，今年底完成開放通行。有里長提出水碓公園木棧道應全面更新，以及自強路部分路段應畫設標線型人行道，以打造行人安全友善空間，相關局處也都納入評估研議。

侯友宜表示，地方大小事里長們都能在第一時間接觸與了解，提案都是民眾急迫需解決的問題，各局處一定要積極處理解決地方需求，民眾才能在新北安居樂業。