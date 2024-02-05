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東湖人的驕傲！「樂活夜櫻季」浪漫登場 第一排住戶卻嘆：是災難

聯合新聞網／ 綜合報導
有女網友帶女兒去內湖樂活公園賞櫻，看見現場洋溢著幸福的感覺，開心直言「樂活夜櫻季是我們東湖人的驕傲」。圖為內湖樂活公園2023年花況。北市工務局花卉試驗中心提供
有女網友帶女兒去內湖樂活公園賞櫻，看見現場洋溢著幸福的感覺，開心直言「樂活夜櫻季是我們東湖人的驕傲」。圖為內湖樂活公園2023年花況。北市工務局花卉試驗中心提供

2024台北樂活夜櫻季從1月26日登場至今，吸引許多民眾前往欣賞。就有女網友在臉書社團「我是東湖人」表示，近日帶女兒去賞櫻，看見現場洋溢著幸福的感覺，開心直言「樂活夜櫻季是我們東湖人的驕傲」，不過貼文一出，卻有部分當地人抱怨「是第一排住戶的苦痛」。

原PO透露，近日她帶著女兒去看櫻花，現場賞櫻人潮絡繹不絕，整區櫻花盛開的非常漂亮，現場洋溢著開心幸福的感覺。她認為現在全台有許多賞櫻的地點，不過像東湖一樣有打燈的夜間賞櫻活動卻很少見，興奮直喊「樂活夜櫻季是我們東湖人的驕傲」，並呼籲東湖人要把握櫻花盛開的這段期間，趕快到公園賞櫻。

貼文一出，吸引許多網友關注，「超漂亮」、「夜櫻漂亮～」、「剛剛去了，看到有人這麼浪漫的在野餐誒！」、「今年花開得早，現在已經繁花似錦，賞花要趁早，下過雨之後，就會遜色許多」。

不過，也有當地人抱怨，「是東湖人的災難，第一排住戶的苦痛」、「過馬路後，往中油方向走都被堵得只能走車道，請問有什麼好的？」早前，同一社團也有網友指出有女子踐踏櫻花樹的草坪，「跟她說不能踩踏，她還裝沒聽到」，引起其他民眾批評。

據了解，2024樂活夜櫻季以「夜光電櫻」為主題，更邀請「百大DJ」打造電音派對。展期從1月26日至2月29日，地點在台北市內湖區康樂街的內湖樂活公園，搭乘捷運文湖線至東湖站，由3號出口步行約10分鐘即可到達。

內湖 櫻花

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