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北市春節22家醫院急診24小時開設 連假期間仍可接種新冠疫苗

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
春節假期將至，台北市衛生局今天公布春節期間醫療院所服務狀況，共22家醫院24小時開設急診，一般門診部分預計初五陸續恢復。因應新冠疫情升溫，連假期間皆有醫院或診所開設防疫門診，民眾若不舒服經快篩陽性，可前往就醫。圖／聯合報系資料照
春節假期將至，台北市衛生局今天公布春節期間醫療院所服務狀況，共22家醫院24小時開設急診，一般門診部分預計初五陸續恢復。因應新冠疫情升溫，連假期間皆有醫院或診所開設防疫門診，民眾若不舒服經快篩陽性，可前往就醫。圖／聯合報系資料照

春節假期將至，台北市衛生局今天公布春節期間醫療院所服務狀況，共22家醫院24小時開設急診，一般門診部分預計初五陸續恢復。因應新冠疫情升溫，連假期間皆有醫院或診所開設防疫門診，民眾若不舒服經快篩陽性，可前往就醫，春節期間88家合約院所提供醫療服務，提醒民眾盡快接種，提升免疫力。

衛生局表示，春節連假8日至14日期間，包含台北市立聯合醫院7個院區在內，共22家醫院24小時開設急診，另2家地區醫院提供部分時段急診，多數醫院於9日除夕至13日初四停止門診或僅提供部分門診14日初五後逐步恢復正常開診。

因近日新冠疫情有升溫趨勢，避免急診壅塞連假期間皆有醫院或診所開設防疫門診，提供民眾公費流感及COVID-19抗病毒藥劑，民眾若有類流感症狀，包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、頭痛及肌肉酸痛等，可使用快篩檢測若檢測結果為陽性，請盡速洽防疫門診就醫評估。

春節期間北市仍有88家合約院所提供新冠XBB疫苗接種服務，6個月以上至11歲兒童，可接種莫德納XBB疫苗；12歲以上民眾可選擇莫德納和Novavax任一種廠牌接種，接種COVID-19疫苗可有效減輕重症及死亡風險，截至2月4日北市合約院所接種新冠XBB疫苗已逾17萬人次，其中莫德納XBB接種逾14萬4000人次，Novavax XBB接種逾2萬6000人次。

北市衛生局呼籲，農曆春節將近，人群聚集及移動頻率增加，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節等個人防護措施，提醒高風險族群於人潮較密集區仍建議佩戴口罩，春節期間北市防疫門診及社區藥局服務資訊，可至衛生局官網春節醫療專區查詢。

北市 春節 衛生局

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