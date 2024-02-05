新北抽查年節禮盒 8件過度包裝

農曆春節將至，又逢西洋情人節，市面上各類應景禮盒紛紛上市，新北市環保局至轄內各大百貨商場、量販店等店家隨機抽查300件商品，其中格力高、義美、新東陽、老協珍等廠商的8件禮盒有過度包裝情形，環保局將依法開罰，最重可罰15萬元。

環保局表示，據資源回收再利用法與「限制產品過度包裝」規定，糕餅禮盒及加工食品禮盒等5類產品包裝體積比值必須為1以下，且糕餅禮盒及電腦程式著作光碟包裝層數須在3層以下，化粧品、酒類及加工食品禮盒包裝層數須在2層以下。

隨著包裝技術進步，雖然包裝的層數大多符合法規規範，但在包裝體積比的部分，仍常有違反規定之虞。

環保局本次抽查300件商品，其中有8件有過度包裝情形，分別是格力高台灣股份有限公司的Pocky百奇歡樂龍來疊疊樂禮盒、新東陽股份有限公司大園廠新東陽御品釀醺禮盒、新東陽股份有限公司大園廠新東陽精緻肉品禮盒、新東陽股份有限公司大園廠新東陽京饗宴禮盒、萬鑫企業股份有限公司FUNGO芳菓金磚南棗核桃糕、義美食品南崁廠義美原味烘焙堅果禮盒、三合餅舖有限公司三合餅舖燒餅禮盒及老協珍股份有限公司八里廠老協珍熬雞精(9入)。

違規情節較嚴重的是新東陽股份有限公司大園廠新東陽御品釀醺禮盒，包裝體積比值達2.81。環保局除依法函請業者陳述意見及移交所在地主管機關進行複查，倘確認違規行為屬實，最高可處15萬元罰鍰並命限期改善。

環保局表示，為避免產生不必要的垃圾、增加環境負擔，環保局呼籲民眾選購禮盒時掌握「一多三少」原則，即「產品份量多、包裝材料少、包裝種類少、包裝印刷少」，心意不減又兼顧環保。