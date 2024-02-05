中央、中市抽驗結果南轅北轍 侯友宜：新北肉品查驗中

台中市驗出台糖豬肉含瘦肉精，行政院食品安全辦公室表示送驗未檢出，檢驗結果南轅北轍。新北市長侯友宜今天表示，衛生局已帶回相關豬肉品查驗當中，詳細情形會請衛生局說明。

台中市政府2日公布驗出台糖豬肉含瘦肉精，引發社會關注。行政院食安辦4日大陣仗說明中央重驗，並未檢出瘦肉精，形成中央與地方各說各話羅生門。台中市衛生局長曾梓展今早表示說明檢驗過程，後續還要複驗，強調「科學就是有多少證據，說多少話。」

新北市政府市場處整修瑞芳美食廣場，侯友宜今天上午出席開幕儀式時，媒體詢問他對中央和中市府檢驗台糖瘦肉精結果不同的看法。