中央、中市抽驗結果南轅北轍 侯友宜：新北肉品查驗中
台中市驗出台糖豬肉含瘦肉精，行政院食品安全辦公室表示送驗未檢出，檢驗結果南轅北轍。新北市長侯友宜今天表示，衛生局已帶回相關豬肉品查驗當中，詳細情形會請衛生局說明。
台中市政府2日公布驗出台糖豬肉含瘦肉精，引發社會關注。行政院食安辦4日大陣仗說明中央重驗，並未檢出瘦肉精，形成中央與地方各說各話羅生門。台中市衛生局長曾梓展今早表示說明檢驗過程，後續還要複驗，強調「科學就是有多少證據，說多少話。」
新北市政府市場處整修瑞芳美食廣場，侯友宜今天上午出席開幕儀式時，媒體詢問他對中央和中市府檢驗台糖瘦肉精結果不同的看法。
侯友宜說，新北市在第一時間就啟動預防性聯合稽查，並帶回相關的豬肉品。豬肉品還在查驗當中，詳細的情形會請衛生局跟社會各界完整說明。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言