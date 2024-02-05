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板橋慈惠宮民藝大街嘉年華10日登場 擲筊送金元寶

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
板橋慈惠宫113甲辰龍年民藝大街嘉年華活動將在10至14日在府中商圈登場。記者葉德正／攝影
板橋慈惠宫113甲辰龍年民藝大街嘉年華活動將在10至14日在府中商圈登場。記者葉德正／攝影

年節將至，板橋信仰中心板橋慈惠宫113甲辰龍年民藝大街嘉年華活動將在10至14日在府中商圈登場，初一到初五每天都有精彩表演，卡司陣容堅強，活動期間還有抽獎活動，更有擲筊送金元寶活動，板橋府中周邊也有新北市府燈會活動，適合年節期間祈福走春。

慈惠宫今天舉行活動記者會，主委賴春穆表示，新春來慈惠宫走春、參拜祈求新的一年平安順遂，同時感受新年歡樂氣氛、熱鬧市集及精采節目，每年嘉年華都吸引許多民眾共襄盛舉，今年節目演出陣容相當精采，每日都有不同主題與不同演出團隊。

今年廟方邀請民視眾多演員群到場，初一到初五有金曲歌王黃文星、玉女歌手陳明真、台語美聲天后向蕙玲、楊淨宇、霸氣樂團、歐巴尚青、綜藝新秀忠祐、八點檔戲劇女主角張家瑋、謝京穎、王沛語、李沛綾、方琦、梁佑南、陳榕、吳欣樺、八點檔當家小生王燦、霍正奇、雷洪、黄新皓、于浩威、劉爾金等人帶來精彩演出；還有驚奇歡樂派對、國際舞蹈團、歡喜接神樂音飄揚-鳳鳴齋國樂團、腹語表演、奇幻馬戲嘉年華。

廟方指出，每天都有機會可以擲筊送媽祖金元寶，並抽按摩椅、運動飛輪、跑步機、腳部按摩機、吸塵器等好禮。

民眾新春活動期間到板橋慈惠宫鑽媽祖轎腳即送發財金，一天兩場次、每場次限量1500個；活動期間到府中商圈樂遊、拍照、打卡，再到民藝大街嘉年華服務台確認即可獲得限量好運龍來書籤1個，每場次限量88個，民眾可以拿好運龍來書籤到板橋慈惠宫過爐，將板橋媽的祝福帶回家。詳洽板橋慈惠宮113年龍年民藝大街嘉年華臉書粉絲團。

三重重要信仰中心先嗇宮，每年的燈會活動也是精彩可期，廟方預計在2月7日晚間6時許在廟方舉行點燈儀式，邀請民眾一起來共襄盛舉。

先嗇宮董事長李乾龍說，2024年適逢先嗇宮270周年慶，除夕夜當天晚間11時到12時，舉行賀新春開廟門，讓民眾可以在新春上頭香祈求平安，正月十日到十五日還會舉辦「新春祈安禮斗法會」，邀請民眾一起參與。

板橋慈惠宫113甲辰龍年民藝大街嘉年華活動將在10至14日在府中商圈登場。記者葉德正／攝影
板橋慈惠宫113甲辰龍年民藝大街嘉年華活動將在10至14日在府中商圈登場。記者葉德正／攝影

信仰 先嗇宮

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