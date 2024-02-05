快訊

泰國羽賽奪冠！周天成自曝罹癌 手術隔天就飛出國比賽

「詐騙！」梅西香港賽未上場 滿場4萬球迷狂噓、比倒讚

陸年夜飯新寵竟是料理包 背後原因不只除夕不放假

新北：18家急救責任醫院 春節連假急診照常服務

中央社／ 新北5日電
衛生局表示，民眾春節連假期間如有就醫需求，可先撥打醫院電話查詢確認，以免白跑一趟而延誤看診，詳細就醫資訊可上健保署網頁查詢；如因突發急重症需就醫，新北市18家急救責任醫院仍提供24小時急診服務。聯合報系資料照
衛生局表示，民眾春節連假期間如有就醫需求，可先撥打醫院電話查詢確認，以免白跑一趟而延誤看診，詳細就醫資訊可上健保署網頁查詢；如因突發急重症需就醫，新北市18家急救責任醫院仍提供24小時急診服務。聯合報系資料照

新北市政府衛生局今天表示，春節連假自2月8日起連放7天，新北市18家急救責任醫院急診24小時照常服務，門診服務依各家醫院人力狀況有所調整。

衛生局發布新聞稿表示，8日是春節連假首日，依民間習俗是小年夜，多數醫院門診仍維持正常服務；除夕至大年初三各家醫院門診開設情形則有較大變動，多數醫院門診暫停開放，不過，樹林仁愛醫院、耕莘醫院等9家醫院除夕（9日）當天仍有開設部分門診。

衛生局表示，部立台北醫院、樂生療養院等7家醫院10日維持部分門診服務；汐止國泰醫院、雙和醫院等5家醫院11日維持部分門診服務；市立土城醫院、台大金山分院等10家醫院12日開始提供部分門診服務；各家醫院13日起逐漸恢復平時門診時段。

衛生局表示，民眾春節連假期間如有就醫需求，可先撥打醫院電話查詢確認，以免白跑一趟而延誤看診，詳細就醫資訊可上健保署網頁查詢；如因突發急重症需就醫，新北市18家急救責任醫院仍提供24小時急診服務。為方便民眾就醫參考，新北市特別彙整轄內急救責任醫院春節連假期間門診服務情形表，有需要的民眾可以多加利用。

衛生局 連假

延伸閱讀

北市盤點春節醫療量能 7天連假皆有防疫門診

「愛愛內含光」年夜飯真實上演！馬志翔岳父噎到急救命

新北預防性下架台糖梅花豬肉 侯友宜：未來不定期抽檢

新北土城區農會擴大慶祝農民節 父子深耕有機農業雙雙獲獎

相關新聞

新北：18家急救責任醫院 春節連假急診照常服務

新北市政府衛生局今天表示，春節連假自2月8日起連放7天，新北市18家急救責任醫院急診24小時照常服務，門診服務依各家醫院...

北市盤點春節醫療量能 7天連假皆有防疫門診

農曆新年將至，台北市衛生局今天公布春節期間醫療院所服務狀況，多數醫院至14日初五後恢復正常開診，不過7天連假都有醫院及診...

八里左岸遠眺山河新秘境 「海世界觀景台」完工開放

春節將近，不少民眾開始規畫走春，新北市府高灘處宣布，八里左岸「海世界觀景台」已於今天完工開放，是串聯五股山水匯集廣場及北...

汐止市區走春 賞溪澗夜櫻

賞櫻季節來臨，新北市汐止區距離汐科火車站不遠的康誥坑溪步道，溪畔櫻花盛開，成為市區人氣賞櫻景點。

深耕有機菜 土城父子獲獎

昨天是立春，也是農民節，新北土城區農會舉行農民節慶祝大會表揚有功人員，68歲農民廖博賢秉持「自己敢吃的才敢讓別人吃」從農...

侯友宜小內閣人選 牽動2026接班布局

新北市長侯友宜小內閣人選牽動2026接班布局，侯核心幕僚張其強今回任新北市府副祕書長，他與可能接班人選、副市長劉和然默契...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。