聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市年溢收停車費500萬 重複繳可折抵

聯合報／ 記者鍾維軒林麗玉／台北報導
停車管理處統計，去年台北市有13萬筆停車費重複繳納，溢繳逾500萬元。本報資料照片
停車管理處統計，去年台北市有13萬筆停車費重複繳納，溢繳逾500萬元。本報資料照片

台北市去年有13萬筆停車費重複繳納，溢繳逾500萬元。之所以重複繳是因超商繳費不會馬上入帳，時間差導致其他家人以為還沒繳又重複繳，目前作法是溢繳超過20元才主動通知，但可透過網站查詢，本月起可在「停車查詢一站式網站」註冊會員，申請重複繳費停車費折抵。但有議員認為，不管金額多少都應主動告知，並要求研議更多多元支付誘因。

目前台北市的停車費繳納管道，包括超商、非現金支付或註冊會員自動扣款等，但多數民眾仍習慣到超商繳納，但在超商代收資料傳輸至停管處期間，網路資料仍會呈現未繳費，如果同一筆停車費，又有其他親友透過其他管道繳費，就會重複繳費，估去年就有13萬筆，但因重複繳費通知寄發郵簡需成本，目前是溢繳20元以上才主動通知。

市議員李明賢認為，金額超過20元以上才主動告知，顯然對民眾權益保障不足，無論溢繳多少都應主動通知並退費，以免退費機制為德不卒。

市議員徐弘庭坦言，超商繳費時間差的問題的確很難克服，加上手續費高，交通局過去一直想要發展自己的繳費機制，但始終無法提高使用率，因民眾不在乎小的優惠，而是比較在乎方便性，交通局須研議更多多元支付誘因。

議員陳宥丞也說，政府不能溢收停車費，甚至若不主動通知，法律上就算是不當得利，儘管基於成本，但仍應要有機制顧及被重複收停車費民眾的權益，尤其停管處既然可以加入會員折抵，也應可技術克服，認定車牌對重複繳費的金額主動折抵即可。

不過民進黨議員趙怡翔則認為，是否主動通知，市府的確該有成本考量，否則成本過高也都會是公帑由市民買單，但市府應克服技術，將民眾繳費的訊息同步到其他平台，才不會造成重複繳費的問題。

停車費 議員 超商

延伸閱讀

北市停車費1年溢繳逾500萬 即起可抵他筆停車費

我國大選才剛落幕...諾魯突襲宣布斷交 民進黨：對岸對民主價值的報復

柯文哲國際記者會 賴清德競總：對國家定位、兩岸立場避而不答

賴清德遭評美國危險朋友 綠營：歐亞集團十大風險有中國沒台灣、藍應細讀報告

相關新聞

北市年溢收停車費500萬 重複繳可折抵

台北市去年有13萬筆停車費重複繳納，溢繳逾500萬元。之所以重複繳是因超商繳費不會馬上入帳，時間差導致其他家人以為還沒繳...

汐止市區走春 賞溪澗夜櫻

賞櫻季節來臨，新北市汐止區距離汐科火車站不遠的康誥坑溪步道，溪畔櫻花盛開，成為市區人氣賞櫻景點。

侯友宜小內閣人選 牽動2026接班布局

新北市長侯友宜小內閣人選牽動2026接班布局，侯核心幕僚張其強今回任新北市府副祕書長，他與可能接班人選、副市長劉和然默契...

深耕有機菜 土城父子獲獎

昨天是立春，也是農民節，新北土城區農會舉行農民節慶祝大會表揚有功人員，68歲農民廖博賢秉持「自己敢吃的才敢讓別人吃」從農...

年前採購高峰期 侯友視察三重市場蔬果交易

春節前是採買旺季，新北市長侯友宜昨清晨前往三重果菜市場，視察年前蔬果交易情況，三重市場單日進貨量從600公噸衝到1000...

北市停車供需報告錯2年 遭疑放水

台北市府10年來發包調查停車供需報告，卻被發現路外停車格數字搞錯5年都沒發現，且都由同公司得標，經費總計6261.7萬元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。