北市年溢收停車費500萬 重複繳可折抵

台北市去年有13萬筆停車費重複繳納，溢繳逾500萬元。之所以重複繳是因超商繳費不會馬上入帳，時間差導致其他家人以為還沒繳又重複繳，目前作法是溢繳超過20元才主動通知，但可透過網站查詢，本月起可在「停車查詢一站式網站」註冊會員，申請重複繳費停車費折抵。但有議員認為，不管金額多少都應主動告知，並要求研議更多多元支付誘因。

目前台北市的停車費繳納管道，包括超商、非現金支付或註冊會員自動扣款等，但多數民眾仍習慣到超商繳納，但在超商代收資料傳輸至停管處期間，網路資料仍會呈現未繳費，如果同一筆停車費，又有其他親友透過其他管道繳費，就會重複繳費，估去年就有13萬筆，但因重複繳費通知寄發郵簡需成本，目前是溢繳20元以上才主動通知。

市議員李明賢認為，金額超過20元以上才主動告知，顯然對民眾權益保障不足，無論溢繳多少都應主動通知並退費，以免退費機制為德不卒。

市議員徐弘庭坦言，超商繳費時間差的問題的確很難克服，加上手續費高，交通局過去一直想要發展自己的繳費機制，但始終無法提高使用率，因民眾不在乎小的優惠，而是比較在乎方便性，交通局須研議更多多元支付誘因。

議員陳宥丞也說，政府不能溢收停車費，甚至若不主動通知，法律上就算是不當得利，儘管基於成本，但仍應要有機制顧及被重複收停車費民眾的權益，尤其停管處既然可以加入會員折抵，也應可技術克服，認定車牌對重複繳費的金額主動折抵即可。

不過民進黨議員趙怡翔則認為，是否主動通知，市府的確該有成本考量，否則成本過高也都會是公帑由市民買單，但市府應克服技術，將民眾繳費的訊息同步到其他平台，才不會造成重複繳費的問題。