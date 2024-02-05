北市停車供需報告錯2年 遭疑放水

台北市府10年來發包調查停車供需報告，卻被發現路外停車格數字搞錯5年都沒發現，且都由同公司得標，經費總計6261.7萬元，議員質疑蓄意放水，更影響市政規畫。停管處說，報告2019年發現問題後，已提醒廠商，在2020年已要求修正，並未連錯5年或10年；另調查人員是否有疏失。

據了解，每年車位供需調查皆由一家工程顧問公司承包，每2年輪流調查南、北區，公司高層曾任職交通部，底下員工也幾乎都是統計、交通背景出身，經常承包交通相關標案。

調查需要大量人力，市府內不具名的公務員說，有時承包商會尋找相關背景的大學生打工，幫忙調查特定區域內的停車供需，有可能作業時不小心出錯。

士林區停車位從2018年到2021年少4135格，北市議員林延鳳發現是調查報告搞烏龍，廠商2019年報告重複計算路外停車場與建物附屬車位，造成誤差。停管處卻當沒事，讓報告在審查一路通關驗收，她要求政風從嚴檢驗，調查是否蓄意放水。

林延鳳質疑，2021年發現公式錯誤後，公司沒進一步修正數據，且說法與民眾感受落差極大，充滿陳腔濫調，恐已導致相關機關誤判在地停車需求，錯失規畫、爭取中央補助機會；她也批郝、柯、蔣三市府讓納稅錢「打水漂」，非常不可取。

停管處說明，該案採最有利標，經公開客觀評選優勝廠商，並依優勝序位優先議價，每年共調查6個行政區汽機車停車供需。停管處2019年發現建物附設停車空間未剔除領有營業登記證格位後，2020年已要求得標廠商注意數據基礎資料處理方式及合理性，於新年度報告書修正數據資料。

停管處科長楊遠明表示，該報告是透過人力實地去計算停車格，以此分析行政區停車位是否足夠，是否有人因找不到停車位違停，再計算供需比，若學校要蓋停車場或要畫停車格，會參考這數據。過去數據沒有修正的部分，議員發現後已請廠商更正，雖過保固期但廠商已協助調整，目前也在調查相關人員是否有疏失。