聽新聞
test
0:00 / 0:00

侯友宜小內閣人選 牽動2026接班布局

聯合報／ 記者葉德正／新北報導

新北市長侯友宜小內閣人選牽動2026接班布局，侯核心幕僚張其強今回任新北市府副祕書長，他與可能接班人選、副市長劉和然默契佳，引發聯想。地方人士說，北市副市長李四川與劉都很熱門，但侯的態度是關鍵。藍營議員分析，2026時國民黨已在新北執政21年，勢必面臨選民更嚴格的檢驗，明確機制提出最強人選，有完備的遊戲規則才能服眾，才不會大意失荊州。

侯友宜任期剩2年多，2026接班問題浮上檯面，小內閣布局牽一髮動全身。張其強回鍋接任市府懸缺已久的機要職副祕書長，目前3位副市長、3名副祕書長人數皆補足，為侯打選戰離職的副市長謝政達將以什麼角色回歸，各界持續觀察。侯友宜昨回應小內閣人事，強調用人哲學是「每人各自發揮專長，為新北市努力。」

張其強在媒體界服務多年，2009年起在桃園、台北與新北等市府團隊任要職，是2022年侯友宜參選市長連任時選辦執行長，在侯競選總統初期也曾主導競辦業務，身兼國民黨副祕書長，扮演侯與國民黨聯繫窗口，如今任務完成，確定回歸市府。張其強昨表示，今天上工，一切照舊。

市府未補實一級主管還有法制局長一職，前局長吳宗憲轉戰不分區立委，副局長許宏仁代理，據了解，侯有望循「吳宗憲模式」，從司法官領域求才，但司法官薪資待遇等主客觀條件優於法制局長職務，加上侯任期剩2年多，找人不容易，有人評估可能由許真除。另體育局長目前由前體育處長洪玉玲代理，侯喜歡任用事務官，最後可能由洪升任，短期內應不會有變化。

檯面上競逐2026可能人選包含李四川、劉和然，立委洪孟楷、羅明才也有呼聲。國民黨市議員林金結說，2018年侯友宜參選市長，也是與前台北縣長周錫瑋競爭後才出線。

「2026對藍營會是苦戰。」國民黨市議員江怡臻說，藍營在新北執政多年，歷任首長做得不錯，但難免有換人做做看聲浪，藍營一定要推最強人選，不論三腳督、藍綠對決戰役都能取勝。

侯友宜 國民黨

延伸閱讀

聯合盃總決賽187人獲獎 侯友宜：人生沒有輸贏只有高度

新北預防性下架台糖梅花豬肉 侯友宜：未來不定期抽檢

謝政達回歸新北副市長？侯友宜：每人各就其所專長

影／出席聯合盃作文大賽頒獎 侯友宜鼓勵學生閱讀寫作

相關新聞

北市年溢收停車費500萬 重複繳可折抵

台北市去年有13萬筆停車費重複繳納，溢繳逾500萬元。之所以重複繳是因超商繳費不會馬上入帳，時間差導致其他家人以為還沒繳...

汐止市區走春 賞溪澗夜櫻

賞櫻季節來臨，新北市汐止區距離汐科火車站不遠的康誥坑溪步道，溪畔櫻花盛開，成為市區人氣賞櫻景點。

侯友宜小內閣人選 牽動2026接班布局

新北市長侯友宜小內閣人選牽動2026接班布局，侯核心幕僚張其強今回任新北市府副祕書長，他與可能接班人選、副市長劉和然默契...

深耕有機菜 土城父子獲獎

昨天是立春，也是農民節，新北土城區農會舉行農民節慶祝大會表揚有功人員，68歲農民廖博賢秉持「自己敢吃的才敢讓別人吃」從農...

年前採購高峰期 侯友視察三重市場蔬果交易

春節前是採買旺季，新北市長侯友宜昨清晨前往三重果菜市場，視察年前蔬果交易情況，三重市場單日進貨量從600公噸衝到1000...

北市停車供需報告錯2年 遭疑放水

台北市府10年來發包調查停車供需報告，卻被發現路外停車格數字搞錯5年都沒發現，且都由同公司得標，經費總計6261.7萬元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。