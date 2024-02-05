侯友宜小內閣人選 牽動2026接班布局

新北市長侯友宜小內閣人選牽動2026接班布局，侯核心幕僚張其強今回任新北市府副祕書長，他與可能接班人選、副市長劉和然默契佳，引發聯想。地方人士說，北市副市長李四川與劉都很熱門，但侯的態度是關鍵。藍營議員分析，2026時國民黨已在新北執政21年，勢必面臨選民更嚴格的檢驗，明確機制提出最強人選，有完備的遊戲規則才能服眾，才不會大意失荊州。

侯友宜任期剩2年多，2026接班問題浮上檯面，小內閣布局牽一髮動全身。張其強回鍋接任市府懸缺已久的機要職副祕書長，目前3位副市長、3名副祕書長人數皆補足，為侯打選戰離職的副市長謝政達將以什麼角色回歸，各界持續觀察。侯友宜昨回應小內閣人事，強調用人哲學是「每人各自發揮專長，為新北市努力。」

張其強在媒體界服務多年，2009年起在桃園、台北與新北等市府團隊任要職，是2022年侯友宜參選市長連任時選辦執行長，在侯競選總統初期也曾主導競辦業務，身兼國民黨副祕書長，扮演侯與國民黨聯繫窗口，如今任務完成，確定回歸市府。張其強昨表示，今天上工，一切照舊。

市府未補實一級主管還有法制局長一職，前局長吳宗憲轉戰不分區立委，副局長許宏仁代理，據了解，侯有望循「吳宗憲模式」，從司法官領域求才，但司法官薪資待遇等主客觀條件優於法制局長職務，加上侯任期剩2年多，找人不容易，有人評估可能由許真除。另體育局長目前由前體育處長洪玉玲代理，侯喜歡任用事務官，最後可能由洪升任，短期內應不會有變化。

檯面上競逐2026可能人選包含李四川、劉和然，立委洪孟楷、羅明才也有呼聲。國民黨市議員林金結說，2018年侯友宜參選市長，也是與前台北縣長周錫瑋競爭後才出線。

「2026對藍營會是苦戰。」國民黨市議員江怡臻說，藍營在新北執政多年，歷任首長做得不錯，但難免有換人做做看聲浪，藍營一定要推最強人選，不論三腳督、藍綠對決戰役都能取勝。