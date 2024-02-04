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北市停車費1年溢繳逾500萬 即起可抵他筆停車費

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市路邊停車計時收費景況。圖／聯合報系資料照
台北市路邊停車計時收費景況。圖／聯合報系資料照

台北市停車管理處統計，去年有13萬件停車費重複繳納，溢繳金額逾500萬元。今年2月起，除了申請退費外，民眾也可以在「停車查詢一站式網站」註冊會員，申請重複繳費停車費折抵。

停管處說，目前台北市停車費繳納管道，包括超商、非現金支付或註冊會員自動扣款等，以往民眾習慣到超商繳納路邊停車費，在超商將代收資料傳輸至停管處的期間，如果民眾又透過其他管道繳費，就會產生重複繳費情形，停管處會主動通知退款。

為了提供便民服務，停管處今年推出全新服務，民眾2月起可至「停車查詢一站式網站」查詢重複繳費紀錄，既有主動通知或退還停車費外，現新增「重複繳費停車費折抵」服務，選取「繳費期限內尚未完成繳費」及「重複繳費未辦理退費」停車單，配對折抵金額且填寫申請資料後，即可線上即時折抵停車費。

停管處表示，若不慎發生重複繳費，系統將自動檢核、主動退費至繳費管道，提升申請退費便利性。民眾可以智慧支付、金融機構及電信業者自動代扣繳納停車費，推動迄今使用率已達64.61%，同時減少逾期繳納停車費或重複繳費情形。

停車費 超商 退費

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