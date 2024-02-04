台糖梅花肉被驗出瘦肉精 南市籲店家自主性下架同公司相關製品

台中市食品藥物安全處驗出台糖梅花肉品含瘦肉精案，台南市衛生局表示，昨稽查32處販售售點，下架25包該批產品；衛生局基於保護消費者立場，仍籲請店家將信功實業生產的豬肉相關製品預防性下架。

台南市衛生局表示，2月2日下午接獲食品藥物安全處通知，指台糖銷售，有效日期6月10日的梅花肉片驗出瘦肉精殘留0.002ppm，與規定不符，利局到台糖柳營廠稽查，取得下游銷售資料，昨至市內3處銷售業者據點查核流向，已無該批產品；另有8處設在他縣市銷售業者，已通知當地衛生單位依法處辦。

衛生局指出，在南市部分，昨也會同消保官到全聯30處販售點及國防部福利事業管理處2處供應站會查核，其中全聯北安店有25包已下架同批號產品，立即查扣。外縣市8處銷售業者部分，等縣市衛生局查核後送回台糖查封後擇日銷毀。

南市衛生局指出，昨已要求台糖提供退貨機制，而在查核時發現，販售點已自主性將相關製品預防性下架，但基於保護消費者，再次籲請店家將信功實業生產的豬肉相關製品預防性全面下架。