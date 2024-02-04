不受瘦肉精案影響 豬肉攤過年需求高 買氣不減

年節將至，肉類、蔬果用量預計增加，受到台糖豬肉片疑似驗出「瘦肉精Cimbuterol」，民眾憂心豬肉價格波動。記者實地走訪市場，每家豬肉攤商前都是滿滿的消費者，買氣似乎不受影響，攤商說，批發價格平均都在每公斤5元波動，價格較之上周，價格比較低，但都在正常範圍內。

北市市場處表示，如果要了解批發價格，必須要看新北市，因為台北市沒有肉品市場，看見的價格都已經是零售價，但仍會每周去調查市場內的零售價格狀況。

記者走訪吳興街市場，由於是年前，人潮比平常還多，不少消費者推著菜籃四處比價，就盼能買到便宜的蔬果、肉品。至於會不會擔心買到有瘦肉精肉品？林媽媽直呼「不會啦」，這次風波主要是出自台糖的豬肉，一般肉攤商都是溫體現宰，平常也不會去買冷凍肉，所以不擔心。

王姓市民說，剛剛買了1斤200元的三層肉準備晚餐，價格目前和平常一樣，沒有變貴或降價，而且台糖瘦肉精事件還沒調查完，強調「沒必要製造恐慌啦！」，新聞也有報導溯源結果是沒驗出瘦肉精，還是要看台中市檢驗是否出問題，平常還是會買豬肉，當然會希望價格不被影響最好。