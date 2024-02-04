龍年走春 靈鷲山邀民眾到福隆找福龍 無生道場熱鬧迎春

快過農曆年了，許多民眾會在新春連假安排去寺廟、郊外的走春行程。新北市貢寮區靈鷲山表示，位在福隆的無生道場依山傍海，美景無限，迎接龍年有安排祈福活動，歡迎民眾大年初一到初五闔家上山迎財神、領紅包，到福隆迎福龍。

靈鷲山新春期間在上院道場、下院聖山寺，各殿堂布置喜氣洋洋，散發濃濃年味，並舉辦祈福法會，邀請民眾走春，點燈祈福，護佑平安，體驗「九分禪」及抄經，享受禪悅寧靜，一次滿足對新年的想望。

靈鷲山製作龍年限定的 「福龍」吊飾，要送給生肖屬龍的幸運兒，來山出示證明即可獲贈吊飾，護持建寺也能結緣，培福造。善法大樓地下1樓五觀堂，依照往年慣例，會準備平安麵，讓參拜者享用蔬食，實踐開山住持心道法師提倡的愛地球理念。下院客堂今年新增棉花糖機、爆米花機，定時提供信眾享用。

新春到靈鷲山走春，許多民眾最想見到心道法師，靈鷲山預告大年初三到初五會在下院善法大樓3樓，安排「與師有約」活動，聆聽法師新年開示，請領紅包添福又增慧。現場另有舞龍舞獅表演，展現龍年奔騰氣勢，靈鷲山青年團也會帶來活潑喜慶舞蹈，還有手寫春聯活動，邀請民眾在新的一年寫下「福」字。

下院善法大樓1樓初一至初五舉辦新春祈福法華法會，道場財寶宮殿舉辦財神法會，是往年信眾常參加的2場法會。開山聖殿並有新春限定的舍利聖儀，龍年新增「鮮花敬佛」儀式，提供5種祈願卡，祝信眾所求滿願。下院金佛殿「牽佛手」活動，讓民眾一次牽到3尊金佛佛手，象徵新的一年事業成功、諸事圓滿、平安健康。