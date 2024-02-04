汐止康誥坑溪畔櫻花盛開 市區能賞櫻溪澗夜櫻也是賣點

賞櫻季節來到，新北市汐止區距離汐科火車站不遠的康誥坑溪步道，溪畔櫻花盛開，成為市區少見的賞櫻景點。區公所還提供3條賞櫻走春1日遊行程，邀請民眾新年連假到汐止遊玩。

新北市綠美化環境景觀處表示，汐止康誥坑溪兩岸步道種植約200株山櫻，花色為濃桃紅色，花型呈吊鐘狀，1月下旬陸續綻放，可以說是雙北最先滿開的賞櫻景點。

康誥溪步道怎麼去？可以由汐科火車站前的連興街和水源路一段（即北33鄉道）直行約600公尺，或走台銀汐止分行正對面，通過涵洞的南興路直行700公尺即可抵達。

汐止區公所和當地文化里辦公處在康誥溪畔設置球形燈飾，傍晚5點30分到晚上11點會點亮，山櫻花在燈光投射下，呈現不同於白天的嬌媚姿態，打造「溪澗夜櫻」塑造不同的出浪漫氛圍。

康誥坑溪櫻花步道近日的白天、夜晚都有民眾造訪，有人專心拍攝櫻花美景，也有人自拍，見證賞櫻足跡。汐止區公所有舉辦攝影比賽，2月14日下午6點截止收件，活動詳情可上汐止區公所網站（https://www.xizhi.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=a1e0933bbe178d2b#sukura_7）查詢。

汐止區公所表示，櫻花步道附近iFG遠雄廣場美食廣場和多家餐廳，供遊客用餐選擇，另有秀豐市場、觀光夜市攤販料理，料好實在CP值高。