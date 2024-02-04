士林北投3年少逾4000車格？ 花6千萬委外統計數據有誤挨批

北市停管處年花6000多萬預算委外撰寫停車供需報告，卻被議員發現，除了停車問題未見改善，更發現路外停車格數字搞錯5年都沒發現，該項目10年來同一計畫都由同一工公司得標，經費總計高達6261.7萬元，質疑蓄意放水，停管處說明，得標公司經是經公開客觀評選優勝廠商，報告2019年發現問題後，已提醒廠商，在2020年也有要求修正。

林延鳳指出，為了解停車需求，她向停管處調閱資料供需調查報告，卻發現士林區停車位，從2018年到2021年竟少了4135格，茲事體大，進一步瞭解後發現搞烏龍，而是市府委外公司2019年報告將路外停車場與建物附屬車位重複計算，造成誤差。

林延鳳說，2021年發現公式錯誤後，該公司卻沒進一步修正錯次數據，導致成去年報告中出現錯誤結論，停管處卻當沒事一樣，讓這份報告在期中、期末報告審查一路通關驗收，質疑這些報告都是同一廠商負責，有蓄意放水嫌疑。

此外，該報告結論中以行政區整體數據稱士林、北投區車位供應足夠，林延鳳認為，這番說法與民眾感受落差極大，且邏輯錯亂「難道後港跟陽明山的停車位能互通有無？」，報告中還提及各交通分區停車供需失衡問題，但僅指出「公有土地資源有限」、「早期建築物未附停車空間」等陳腔濫調無法解決問題。

林延鳳要求，停管處應盡快改正錯誤數字，並將所有該公司承作相關報告全面盤點、確認無誤，政風處也應介入調查全案驗收行政流程有無瑕疵，如十年來花費6千多萬所做的報告，不能善用在改善民眾停車苦，內容還出現重大瑕疵或與市民感受落差甚大數據，對於相關花費是否妥當，將從嚴檢驗。

停管處強調，該案是採最有利標，經公開客觀評選優勝廠商，並依優勝序位優先議價，每年共調查6個行政區汽機車停車供需，2018、2020、2022年調查北區。

停管處2019年發現建物附設停車空間未剔除領有營業登記證格位後，2020年度已要求得標廠商注意數據基礎資料處理方式及合理性，並已於新年度報告書修正數據資料，目前錯誤數字均已修正。