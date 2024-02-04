天降「磁磚雨」 新北1月通報24案

近期天氣冷熱不定，新北市府1月接獲磁磚掉落通報計24案，幾乎1、2天1件，還有3案待改善，板橋一處社區住戶對「磁磚雨」膽戰心驚，汐止昨有一女差點被砸中。議員批市府局處缺乏橫向聯繫，難解決問題。工務局表示，社區管委會未善盡維護管理最高可罰30萬元；都更處指整建維護符合資格者，最高可補助總經費75%。

板橋區中山路二段一處社區大樓7樓磁磚掉落，住戶陳情已不是第一次，「下磁磚雨，很害怕砸到人」。工務局表示，該處大樓為地上7層樓RC造建築物，上月27日獲報後，立即請區公所到場了解，拉警示線貼警示單；同時要求社區管委會立即修繕，日前已改善完成。

經工務局統計，今年1月接獲磁磚掉落通報案件計24案，已改善21件、餘3件改善中。2022年12月19日新店區安德街發生大樓磁磚剝落，砸到一名52歲男子，造成男子頭部撕裂傷，血流不止。去年9月新莊區也有公寓外牆磁磚與水泥脫落，砸到行經的小轎車與機車騎士腿部，工務局依建築法開罰建物所有權人6萬元。

另，沈女昨上午開車至汐止區大同路三段一處超商附近，臨停黃線上，一聲巨響，磁磚從5樓砸落掉在駕駛座前方，砸破擋風玻璃。她說，「幸好只砸到車，太危險了，我只差一點就被砸中」。沈女將與屋主調解，如調解不成擬到法院提告求償；基隆也曾有女騎士行經光一路被大樓磁磚砸頭，幸有戴安全帽才未受傷。

市議員黃淑君表示，氣候變遷「磁磚雨」問題會日益嚴重，市府應更積極協助民眾都市更新，除拆除重建，整建維護也很重要，工務局多是僅要求限時改善，但整建維護協處單位是城鄉局，缺乏有效橫向聯繫解決問題，「局處都處於被動」，應從源頭由工務局聯繫都更處協助大樓整建，協助加速。

都更處表示，工務局發給社區的公文，皆有提醒都更處有整建維護補助，民眾電話諮詢時，都更處與工務局皆橫向聯繫協助民眾。

針對整建維護補助，都更處說，符合補助資格者，每案提供總經費50%、上限1200萬補助；如位於整建維護策略地區或臨路條件者等，則提高為每案補助75%、上限1500萬元。目前新北整建維護案已131案核定。