中和太武山莊荒廢8年 阻社區發展

新北市中和太武山莊土地產權屬金門縣府，上有1961年金門防衛司令部興建眷舍，2016年新北市府指定為市定古蹟，但金門縣府長期反對，2020年新北文化局要強制介入管理，但4年過去仍是廢墟。金門縣財政處表示，縣府已架設圍籬，並委請保全公司設立崗哨24小時巡查，善盡管理之責。

占地1.2公頃的太武山莊，距離中和環球購物中心僅約200公尺，土地價值高。地上建物包含早期金門防衛司令部、金門縣戰地政務委員會興建職舍安定軍文職人員及家屬，見證金門動員戡亂時期。

雖經指定為古蹟，但到2020年現場仍如廢墟，新北文化局說將由市府強制介入整理，費用再向金門縣索討，不過8年過去直到現在，現場只有圍籬阻隔，民眾批評嚴重阻礙地方發展。

市議員張嘉玲認為，這塊地價值高，金門縣府與新北市府應積極處理，文化古蹟的價值可讓地方帶動觀光新景點，整理開放後新北及金門縣府、市民是三贏局面，若什麼都不做就是三輸。

金門縣府表示，中和太武山莊古蹟修復及再利用規畫設計案將配合新北市文化局並委託建築師事務所辦理，相關設計規畫已送新北市文化局審查。

金門縣府財政處表示，為保障中和四眷村土地縣產，縣府早已架設圍籬並委請保全公司設立崗哨三班制24小時管理巡查維護環境，善盡管理人之責。

新北市文化局則表示，2019年完成修復再利用計畫、2021年申請工程設計規畫並獲中央補助相關經費、2022年委託專業建築師辦理，基本設計通過，現進行細部設計規畫，待審查通過後再協助金門縣政府申請中央補助經費辦理修復工程。