守望哨孤獨矗立沙洲有末日感 北門雙春遊憩區有新景點

台南北門雙春遊憩區去年7月因「杜蘇芮」颱風引發暴潮，沙洲被沖出大缺口，海水湧入園區，造成南側木棧道毀損嚴重，沙洲上架設的2座大型鞦韆也不知去向，經過數個月時間修繕總算有了成果，業者拚農曆春節前完成，要重現「台版亞馬遜」風采。

去年颱風迄今已經過了快8個月，當時海水從破口不斷灌入，還差點波及居民聚落及魚塭，當時整個園區幾乎都進水，因安全考量園方暫時休園因應，一開始缺口修復不如預期，影響園方進度，遊客無法上門，當時又是暑假期間，損失不小。

後來各單位修復工程陸續完成，業者巡視遊憩區，發現原本在沙洲設置的大型鞦韆已經損毀，不知被海浪捲去何處，原本可以看夕陽、吹海風、盪鞦韆，拍照打卡的景點消失無蹤，業者決定再以海廢重新打造，以竹管、塑膠管為主，製作出2座高度3.5公尺、寬度2.5公尺的超大鞦韆。

業者表示，光是為了「打地基」，鞦韆基座部分就插入沙地超過1公尺深，花費約2周時間才完成，另園區南側的木棧道在颱風肆虐後，有超過200公尺部分嚴重破損，3日已修復完成，遊客能漫步其中欣賞紅樹林美景；水域部分也雇工清淤，重現台版亞馬遜景觀，春節假期已經有許多遊客訂房，還有從國外遠道而來。

風災後也有新特色，原本沙洲上有座荒廢的守望哨，園方擔心在颱風時可能會傾倒，沒想到堅固的哨所仍屹立不搖，一開始蓋在平地的守望哨見證海岸線嚴重退縮，孤獨矗立在沙洲上，因為外觀有種末日感，已是遊客前來時必探訪的景點。