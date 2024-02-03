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「社福界俠女」新北前社會局長張錦麗 昨晚台大醫院病逝
新北市社會局前局長張錦麗2015年上任，去年4月起因病請長假休養，同年8月14日請辭，由衛福部退休參事李美珍接任。據了解，昨晚張錦麗在台大醫院病逝，由於適逢春節期間，家屬不設置靈堂，公祭時間會再對外公布。
張錦麗為台南人，長期投入性別平權工作，從事家庭暴力、性侵犯與性騷擾防治工作，曾任法務部犯罪被害人保護協會董事、衛生福利部家庭暴力及性侵害防治推動小組委員，2015年7月31日上任新北社會局長。
張錦麗被譽為社福界俠女，即使病榻中仍心繫工作，張去年憂心因身體狀況，耽誤團隊辭意堅定，隨後說動去7月剛從衛福部參事退休的李美珍接任。
據了解，張錦麗昨晚在台大醫院由家人陪伴下離世，到最後一刻仍堅強嘗試各種治療，據悉，張說，這一生已無遺憾，有好的家庭、有愛她的家人，有一起奮鬥的夥伴、有愛她的長官，工作上也一直是在做助人的事，她已功德圓滿。至於因適逢春節期間，家屬決定不設置靈堂，公祭時間會再向另外公布。
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