國三割頸案後 「孩想陪你長大」聯盟提修訂前科塗銷制度

去年12月發生震驚全國的新北市土城區國三生遭割頸案，「孩想陪你長大」聯盟今邀集親子在土城斬龍山遺址文化公園擁抱孩子，並提出修訂前科塗銷制度、明訂親子輔導機制、建立第一線有效安全網，盼無辜的孩子不再行差走偏、偏差的孩子不再傷害無辜。

「孩想陪你長大」今上午邀集親子聚集土城斬龍山公園，提供紙張、彩色筆讓孩子們盡情揮灑，盼在低氣壓的社會氛圍中能夠用愛彌補空洞，透過擁抱孩子傳達親子間的愛意。

「孩想陪你長大」並提出三點訴求包括重新審視並修訂少事法關於前科塗銷制度，透過法制上的改變促進社會有更安全的再生機會及環境。第二、制定明確的親子輔導機制，確保孩子犯錯時，父母能夠共同參與並承擔責任。第三、少保官、主責社工、調查保護室等第一線人員人力比例與實際需求不符。要求司法院提出具體計畫擴充人力資源。

新北市議員江怡臻表示，許多家長、上班族在今天實際站出來，希望透過活動，不要讓少事法修法的聲音沉下去，儘管總統當選人賴清德尚未表態，但未來希望有更多立法委員看到呼籲進推動修法，自己在議會也會就聯盟呼籲的親子輔導機制、第一線人力不足等的部分努力，讓校園安全得到更多保障。