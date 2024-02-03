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華山司法園區卡關？北巿文化局：全數開挖後審議

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
文化局於華山月台辦理的教育導覽活動。圖／台北市文化局提供
文化局於華山月台辦理的教育導覽活動。圖／台北市文化局提供

台北市華山司法園區興建計畫選址位為日據時期的華山貨運站，也是白色恐怖載運受難者的節點，為此，文資團體要求停工保存，不料，反方認為，此舉使工程遙遙無期，成本預算恐不斷追加。北市文化局回應，目前仍在挖掘地下物階段，開挖結束後會再進行審議，最快要一年多時間，才會討論該如何將興建大樓與保存遺址共融。

華山貨運站本體在2020年公告為歷史建築，不過，由於司法大樓新建案同樣位於該土地，因此依照文資保存法辦理相關文資評估及再利用計畫，並於2021年核准。直到2022年12月，華山司法園區興建計畫舉行開工動土。

不過，民間團體、暗坑文化工作室指出，華山月台除了是日據建築，更是「流麻溝十五號」白色恐怖政治犯押往綠島而搭乘的月台，因而提出停工。

暗坑文化工作室執行長吳柏瑋認為，華山貨運站議題應該切分成本體的歷史建築，以及開挖到的地下遺構。歷史建築本體要等到文化部「不義遺址」專法完整後施行，地下遺構則應召開審議會議，讓文化價值保存。

至於保存方式，他說，能參照捷運北門站方式，興建的建築物架高於遺構上，或者異地方式保存等，前提是要文資會議完備，呼籲文化局謹慎審查。不過，他也提出司法園區沒有一定要蓋在這的質疑。

不過，反方民眾認為，華山貨運站隨著遷車臺、門型起重機、軍用月台等陸續出土，新的台北地院大樓興建遙遙無期，「時間成本和預算追加數十億，人民埋單。」

為此，文化局表示，目前正辦理擴大試掘，「基本上就是希望全部開挖。」目前有挖出一小部分東西，但是文資委員各有意見，待全數挖完羅列出報告書後，再到審議，審完後再進到大會，後續才會針對保存方式等研議，「至少還要一年以上時間。」

另一方面，熟捻文資的人士說，華山月台登錄為歷史建築就有提報白色恐怖這段過往，「所以也算是潛在的不義遺址。」不過，針對不義遺址，文化部仍在討論名詞細節，牽涉到過往較負面的印記，且沒有歷史建築、文化資產認列後有相關稅額減免、補助等，因此還有待討論。

華山貨運站。圖／台北市文化局提供
華山貨運站。圖／台北市文化局提供
華山貨運站。圖／台北市文化局提供
華山貨運站。圖／台北市文化局提供

司法 文化局 歷史建築 遺址

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