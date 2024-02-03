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忽冷忽熱…板橋大樓「下磁磚雨」嚇壞住戶 新北1月掉落通報共24案

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北市板橋區中山路二段一處社區大樓7樓磁磚掉落，目前已在2月1日改善完成。圖／市議員黃淑君提供
新北市板橋區中山路二段一處社區大樓7樓磁磚掉落，目前已在2月1日改善完成。圖／市議員黃淑君提供

近期天氣冷熱交替，新北市板橋區中山路二段一處社區大樓7樓磁磚掉落，住戶嚇說「像下磁磚雨」。市議員接獲陳情後，請市府局處協助，工務局表示，1月27日獲報後，派員到場確認無持續掉落疑慮，拉警示線並貼警示單，本月1日改善完成，經統計1月接獲磁磚掉落通報案件計24案、已改善21件，剩餘3件改善中。

工務局表示，該處大樓為地上7層樓RC造建築物，1月27日獲報後，立即請區公所到場了解，確認無持續掉落之虞，立即拉警示線貼警示單，提醒用路人注意；同時要求社區管委會立即修繕，廠商進場施作，日前已改善完成。經統計，今年1月接獲磁磚掉落通報案件計24案，已改善21件、餘3件改善中。

工務局表示，此外也同時發文給社區管委會，應依建築法77條規定，對建築物所構造及使用善盡維護管理責任，如因建築物所有權人未善盡維護管理，造成磁磚掉落，依建築法規定最高可處新台幣30萬元，另如因此傷及行人或財損部分也負有相關的民事、刑事責任。

市議員黃淑君表示，氣候變遷「磁磚雨」問題會日益嚴重，市府應更積極協助民眾都市更新，不僅是拆除重建，整建維護也很重要，磁磚脫落已非單一個案，當民眾遇到「磁磚雨」致電市府時，案件多配發給工務局，而工務局多是要求限時改善，但新北市磁磚脫落的整建維護協處單位是城鄉局，府內卻缺乏橫向聯繫，會導致無法第一時間為人民解決問題。

城鄉局都更處表示，目前工務局發給社區的公文，皆有提及市府都更處有整建維護補助，並提供都更處網址及電話，且平日如有民眾電話諮詢整維補助事宜時，都更處與工務局皆橫向聯繫，適時提供民眾協助。

針對整建維護補助部分，都更處表示，符合補助資格者，每案提供總經費50%、上限1200萬補助，如位於整建維護策略地區或臨路條件者等，則提高為每案補助總經費75%、上限1500萬元補助，目前本市整建維護案已131案核定。

新北市板橋區中山路二段一處社區大樓7樓磁磚掉落，住戶嚇說「像下磁磚雨」。圖／市議員黃淑君提供
新北市板橋區中山路二段一處社區大樓7樓磁磚掉落，住戶嚇說「像下磁磚雨」。圖／市議員黃淑君提供
工務局統計，新北市1月接獲磁磚掉落通報案件計24案、已改善21件，剩餘3件改善中。記者張曼蘋／攝影
工務局統計，新北市1月接獲磁磚掉落通報案件計24案、已改善21件，剩餘3件改善中。記者張曼蘋／攝影
如因建築物所有權人未善盡維護管理，造成磁磚掉落，依建築法規定最高可處新台幣30萬元。圖／市議員黃淑君提供
如因建築物所有權人未善盡維護管理，造成磁磚掉落，依建築法規定最高可處新台幣30萬元。圖／市議員黃淑君提供
市議員黃淑君表示，氣候變遷「磁磚雨」問題會日益嚴重，市府應更積極協助民眾都市更新。圖／市議員黃淑君提供
市議員黃淑君表示，氣候變遷「磁磚雨」問題會日益嚴重，市府應更積極協助民眾都市更新。圖／市議員黃淑君提供

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