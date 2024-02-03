蔣萬安一早視察台北農漁產巿場 市場處：春節供貨穩
台北市長蔣萬安今天一早5點到農漁產批發市場，向攤商拜年並視察，特別是魚批中繼市場位於堤外，他說，寒流來襲，加裝暖氣等防寒設備，只要承銷業者等工作人員需求，都會大力經費支持。此外，年節將至，台北市場處表示，春節的農漁產品供銷穩定，未受日前寒害影響。
清晨5點，魚批市場早已燈火通明，甚至已逐漸收攤，蔣萬安抵達第一站，就先向承銷業者握手，看著琳瑯滿目的魚類，他也忍不住問起品種和銷售狀況，也拿起國產明蝦等，大讚新鮮。
第二站則是到第一果菜批發市場，蔣萬安也向拍賣場承銷業者、零售業者等拜早年。他致詞時說，雖然是中繼市場，但是一定會傾全力協助，讓拍賣、採購都能舒適，更支持市場改建及充分預算，加速相關工程，迎接全新樣貌的市場，有任何問題都不用客氣直接反映。
市場處表示，前陣子雖然為寒流，但沒有影響到目前採收供貨狀況，春節供銷穩定。台北漁產運銷公司指出，養殖魚類、冷凍水產品供貨穩定，預估春節前5日供貨量約410公噸，與去年同期增加4.6%，平均價格上揚，約每公斤135元。
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