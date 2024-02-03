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台北燈節 上海降層級派員來台參與

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
2024台北燈節昨在西門町舉辦第一階段點燈，揭幕「紅樓紀事」、「光年獸」、「舞力全開」、「暢享魔力瞬間」4座燈組，以及單車為主體的「九小龍」，提前營造龍年氛圍。北市觀傳局長王秋冬表示，今年燈節延長到31天，從即日起到2月29日，按照指定條件拍照上傳，就有機會抽中西門町周邊飯店住宿券。文／邱書昱 圖／葉信菉
2024台北燈節昨在西門町舉辦第一階段點燈，揭幕「紅樓紀事」、「光年獸」、「舞力全開」、「暢享魔力瞬間」4座燈組，以及單車為主體的「九小龍」，提前營造龍年氛圍。北市觀傳局長王秋冬表示，今年燈節延長到31天，從即日起到2月29日，按照指定條件拍照上傳，就有機會抽中西門町周邊飯店住宿券。文／邱書昱 圖／葉信菉

台北燈節於2月2日至3月3日舉行，按往例台北市政府會邀請上海市官員來台參與活動，但上海今年參訪層級降低，由副主任變處長，相關人士推斷恐與賴清德當選總統、兩岸關係未來不確定性增加有關。台北市長蔣萬安說，市府都尊重，也都是依照過去的慣例。

上海市派員參加台北燈節，相較去年，當時是由上海台辦副主任李驍東等6人來台參加燈會。今年層級從台辦副主任可能會降為處長層級，由上海市台辦聯絡處長徐皓、秘書處處長邢彤、新聞處處長陳小勇領頭，在2月17到20日訪問台北。據指出，陸方來台的名單，北市府報給陸委會，須經過陸委會核准。

上海團行程，除了賞燈還有市政參訪，據指出，蔣萬安在上海雙城論壇時，往上海老港生態環保基地，當地從一座垃圾掩埋場轉變成一座規畫完善的生態基地，市府預計安排上海團參訪福德坑環保復育公園。

知情人士說，代表團層級降低，除了賴清德當選總統後兩岸未來不確定性高，另外，對於來台北參加燈節人士層級，其實過去陸委會對名單、來台人士層級、行程，一直有很多意見，例如來台的行程，北市府被要求嚴格按表執行，甚至代表團臨時要更改，也須報核准。

市長蔣萬安說，市府都尊重，上海組團來，也有上海燈飾區，都依照過去的慣例，都是希望在疫情之後能夠來參加台北燈節，也希望每一年規模越來越大，辦得越來越熱鬧。

另外，東京都主辦的全球城市永續網絡（簡稱G-NETS）資深主管國際論壇，昨天閉幕，北市府由發言人殷瑋及副發言人李政軒參加，東京都知事小池百合子也將於7日訪台，並拜訪北市府與蔣萬安會面、參訪市政。

殷瑋表示，去年G-NETS首長論壇中，副市長李四川曾代表蔣萬安邀請小池知事訪問台北，蔣當時因為會議撞上228紀念日，無法親赴東京。小池百合子此次來訪，將參訪北市災害應變中心，希望作為東京都防災的參考。

上海 燈會 蔣萬安

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