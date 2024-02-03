哈佛世界模擬聯合國會議 下月重返台北

「模聯界奧運」哈佛世界模擬聯合國會議，睽違14年重回台灣，千名國際大學生3月將齊聚扮演各國外交官，討論國際安全等多項國際議題，哈佛世界模聯會議執行長古育嘉說，台灣沒有任何理由在國際自我矮化、噤聲，希望讓未來全球領導人先來走一遭，甚至愛上台灣，「我們在為未來參與聯合國做準備」。

哈佛世界模聯1992年成立迄今，巡迴巴黎、羅馬、首爾、日內瓦等城市舉行，吸引逾110個國家、累積3萬名學生參與，3月10日至14日將有約50國、1000位國際大學生，在北市展開5天國際性會議。台北市副市長李四川昨在記者會敲下「議事槌」，宣布「2024哈佛世界模聯在台北」。

在模聯會議中，全程英文對談，學員扮演各國外交官，討論人類福祉、新興科技、醫療與社會，以及台灣國家政策淨零碳排的環境等國際議題，緊扣永續發展目標（SDGs）模擬多邊外交。另安排世界村嘉年華、文化之夜、黃金歲月熱鬧辦桌等外交活動，讓國際生認識台灣。

古育嘉觀察，他去年赴法國參加哈佛世界模聯，歐洲交通便捷，與會者近千人，這屆辦在台灣，盼招募更多亞洲學生參與，活動報名至2月18日。

李四川分享，去年2月代表北市赴東京參與市長高峰會時，他與各大各大城市首長交流，其中一位來自芬蘭赫爾辛基，對方問及「台灣不是要打仗了？」台灣雖不是聯合國一員，但應讓國際了解台灣現況，否則會有很多誤解。

淡江大學國際事務與戰略研究所長李大中表示，過往8年，沒有看到台灣政府將參與聯合國視為外交戰場，僅有邦交國在聯合國大會總辯論為台灣發聲、致函聯合國秘書長等，5月新政府將上任，是否會有參與新作法，也不得而知。