新北抽查紅包春聯商品 近7成標示不合格

農曆春節將至，新北市消保官近期會同經發局，在3種網路平台通路，隨機購買紅包袋、春聯、窗貼等35件春節應景商品，查核標示、品名等，其中24件欠缺完整商品標示，不合格率近7成。

經發局表示，逾期未改善最高恐處20萬元罰鍰。

消保官鍾佳儒表示，很多網路賣家以為政府管不到，就販售未標示商品，此次查出商品標示違法態樣，包括未標示商品名稱、進口、代理或經銷廠商名稱、地址及電話、製造或委製廠商名稱、原產地、主要成分或材料、適用年齡、使用方法或注意事項；或未以正體中文標示。

鍾佳儒表示，實體通路查核容易，網路較難索取，為避免網路業者採取僥倖心理，用「秘密客」方式購樣買回來調查，這次購樣35件商品，包括紅包袋窗貼等，不合格者一半在新北轄內、一半在外縣市。

經發局商業發展科長陳漫瑄表示，往年較多是查春聯等商品，但因為疫情關係，網路購物型態成為大宗，業者多改網路販售，因此今年也抽查紅包袋，不合格率高達7成。

陳漫瑄表示，將針對商品位於轄內業者限期改正，逾期未改善將依「商品標示法」第17條規定，處2萬元以上至20萬元以下罰鍰，嚴重者將函令下架或公告業者名稱，至於外縣市業者將函請外縣市政府輔導業者限期改正。

消保官呼籲，廠商應落實商品標示正確性，不能因紅包袋價格不貴就忽略消費者權益，提醒民眾選購相關春節應景商品時，應慎選具完整標示商品，要買有「身分證」的商品，以確保消費權益。