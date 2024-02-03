淡北道路動工 預計2029年完工

淡北道路延宕28年，昨辦開工動土典禮，預計2029年中完工，為避免交通黑暗期，新北市府已協調北捷公司及公車業者視情況加開班次。新北市長侯友宜表示，淡江大橋、淡海輕軌加上淡北道路是淡水重要3塊拼圖，施工期間，要做好交維計畫。

淡水地區每天車流量龐大，聯外交通只能仰賴台2線，民眾飽受交通壅塞之苦，連帶影響救災救難通行。若淡北道路打通後，勢必可舒緩當地交通壓力。

工務局長祝惠美表示，淡北道路全長5.45公里，規畫雙向4車道，總經費103.40億元，日前行政院已核定修正計畫，中央負擔從原37.18億元，提升到59.02億元，其餘由地方政府負擔44.38億元。

交通部公路局長陳文瑞指出，淡江大橋進度略為超前，目前主橋橋塔已到68公尺高，會積極加速完工，預計2025年底完工。

侯友宜表示，淡北道路過去最大問題卡在二階環評，2020年終於通過，新北提出交通專業說服北市，雙北合作很重要，感謝中央支持，這是雙北、中央共同促成。

侯說，淡海輕軌、淡江大橋、淡北道路是淡水最重要的3塊拼圖，打通地區交通廊道，讓淡水起死回生，帶動經濟發展，未來絕對是明日之星。

不過，侯友宜強調，施工期間，雙北要做好交維計畫，包含公車捷運增加班次，調整號誌時間，隨時掌握工程進度，不讓交通受太大影響，新北要扛起責任，若有必要，他也可跟北市協調，務必要如期完工，一天都不能等。

「塞車跟環境汙染一直是地方的痛。」淡水竿蓁里長王信崇表示，淡金路跟中正東路每天都在塞車，里民不堪其擾，持續反映為何不快興建替代道路，相信未來完工後，淡水、三芝、石門、金山，都可以紓解塞車，這是給地方最大的禮物。

新工處長王益翔說，淡北道路上月起進行路權範圍內清除、整地、圍籬架設等作業，接下來將先施作新北路段及淡水河側平面道路，再往南施作台北市路段，最後同時完成兩市兩端進出口匝道後開放通車；交通黑暗期部分，已協調北捷公司及公車業者視情況加開班次。